Z centra Rumburka ujíždějící auto zamířilo přes Horní Jindřichov do Německa. V Seifehennerdorfu řidič vjel do křižovatky plné aut, přičemž jedno z nich naboural. Ani to jej nezastavilo a pokračoval v jízdě směrem na Varnsdorf a dál na Studánku. Tam na něj již čekala hlídka z Krásné Lípy, která postavila na silnici zátaras, který se řidič snažil objet. "Krásnolipští policisté použili zákonné výzvy a rozhodli, že použijí donucovací prostředek hrozby namířenou střelnou zbraní. Až teprve to donutilo řidiče vozidla zastavit," doplnila Eliška Kubíčková.

Následný test odhalil, že muž řídil pod vlivem pervitinu. Policisté zároveň zjistili, že se nemýlili a muž má opravdu zákaz řízení všech vozidel platný až do srpna 2024.