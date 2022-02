Za nedbalost v této kauze už dříve v Děčíně pravomocně odsoudili 64letého Vladimíra Myku. Od děčínského soudu odešel loni v září s 4,5letou podmínkou. Trest dostal za to, že 26. dubna 2018 zahájil v areálu chemičky Chemotex přečerpávání fenolu z autocisterny do zásobníku, aniž by dodržoval všechna bezpečnostní pravidla. „Nebyl s řidičem cisterny oblečen do ochranných pracovních pomůcek, nevymezil prostor pro přečerpávání fenolu, ke kterému místo čerpadla použil tlakový vzduch,“ popsal již dříve státní zástupce Lubomír Dolana.

Hadice praskla, fenol se z ní rozstříkl a zasáhl skoro dvacítku pracovníků. Nejvíce 51letého řidiče a dalšího 42letého zaměstnance Chemotexu, kteří na následky zasažení toxickou látkou zemřeli.

Nešlo o exces

Už loni okresní soud v Děčíně odkázal dvě pozůstalé s jejich nároky na odškodnění k civilnímu řízení. Jedna z nich se ale proti tomuto rozhodnutí odvolala k ústeckému krajskému soudu. Z dnešního jednání se omluvila s odůvodněním, že stále trpí traumatem z druhova úmrtí. Přítomen v soudní síni nebyl ani její zmocněnec Rostislav Sochor, který musel jet narychlo do Prahy kvůli jinému řízení. K soudu naopak dorazil odsouzený Myka. „Je mi hrozně líto, co se stalo,“ vrátil se krátce k tragické události v Boleticích.

Za smrtící únik fenolu v děčínské chemičce padla podmínka

K nároku poškozené se vyjádřil Mykův obhájce Vít Pavko. Ten by prý požadavek chápal, kdyby se jeho klient dopustil takzvaného pracovního excesu. „To by bylo například, kdyby šel soustružník do zaměstnání o víkendu něco sám vysoustružit a ukroutil přitom jinému člověku ruku. Ale můj klient se nedopustil žádného excesu,“ zdůraznil Pavko s tím, že muž fenol stáčel v zájmu zaměstnavatele, byť nesprávným způsobem.

Také strana žaloby s nárokem poškozené nesouhlasila. „Odvolání nepovažuji za důvodné,“ řekla Kateřina Veselá z ústeckého krajského státního zastupitelství s tím, že poškozený se navíc na vzniku svých zranění podílel. A to, když stejně jako Myka nedodržoval bezpečnostní předpisy, jak to podle dřívějších svědectví bohužel tehdy ve firmě bylo běžné. Podle žalobkyně je za tragédii odpovědný zaměstnavatel a už děčínský soud poškozenou adekvátně odkázal na civilní řízení.

Žena už žalovala i firmu

Senát odvolání poškozené nakonec skutečně zamítl jako nedůvodné. V předešlém děčínském výroku nezjistil žádnou procesní vadu. „Soud prvního stupně rozhodl naprosto správně,“ konstatovala předsedkyně Naděžda Hájková a v krátkém zdůvodnění odkázala na platnou judikaturu, kdy už dříve soudy rozhodly o tom, že když zaměstnanec poruší pracovní povinnosti, škodu nenese on, ale zaměstnavatel.

FOTO, VIDEO: Po úniku v chemičce jeden člověk zemřel, šestnáct se zranilo

Připustila, že existuje výjimka, takzvaný pracovní exces. O ten však podle senátu v děčínské kauze s fenolem nešlo. „To by si například musel v práci vyrábět drogu,“ zmínila Hájková. Ale Myka dělal, co bylo jeho pracovní povinností, i když při tom porušil bezpečnostní předpisy. Proti rozhodnutí krajského soudu se nelze odvolat, je tedy pravomocné. Poškozená maximálně může podat dovolání k vrchnímu soudu.

Jak vyplynulo, pozůstalá už Chemotex v samostatném civilním řízení žalovala. Podle toho, co ve středu padlo u ústeckého krajského soudu, má k její žalobě chemička odmítavé stanovisko. Nejspíš i proto, že její partner disponoval dostatečnou výbavou na to, aby se případnému úniku toxické chemické látky bránil. Toto řízení je v běhu, v Děčíně má pokračovat zkraje března.