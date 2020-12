"Muž je podezřelý, že se koncem července společně s o dva roky starším komplicem vloupali na Děčínsku do ordinace, kde odcizili notebook a peníze," uvedl policejní mluvčí Daniel Vítek.

Dalším případem, který mám mít na svědomí, je krádež v Dolní Poustěvně. "Koncem srpna ukradl ze zaparkovaného auta kola z lehkých slitin, přibližně ve stejné době měl v Dolním Podluží vniknout na pozemek rodinného domu, kde ze zaparkovaného osobního vozidla odcizil katalyzátor výfukových plynů," pokračoval policejní mluvčí.

V polovině září pak nenechavec ukradl z areálu mateřské školy v Rumburku elektrické kolo. "Pomocí kleští překonal zámek, kterým bylo zajištěno, když se mu v odcizení kola pokusila zabránit svědkyně, kolo jí násilím vytrhl a z místa ujel. Den nato měl v areálu v Jiříkově ukrást další elektrokolo a po týdnu vnikl ve Šluknově do rodinného domu, kde odcizil televizor," vypočítá další případy Vítek. A to ještě není vše. Koncem září se ve Šluknově vloupal do maringotky, ze které zmizely pracovní pomůcky, sekera, nůžky a další věci.

"Muž při krádežích způsobil škodu přes 164 tisíc korun," dodal policejní mluvčí.