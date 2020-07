„Když jsem jel okolo, u domu byla policie a sanitka. A zrovna přilétal vrtulník,“ přiblížil jeden z obyvatel Krásné Lípy. Záchranáři pobodaného muže na místě ošetřili a rozhodli se jej přepravit kvůli rozsahu zranění do nemocnice. „Zraněného muže jsme letecky přepravili do ústecké nemocnice,“ potvrdil mluvčí zdravotnické záchranné služby Prokop Voleník. Zranění ale nebylo fatální. Pobodaného muže podle informací Deníku už na revers z nemocnice propustili.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o násilný čin, se případem zabývá policie. „Událost v Krásné Lípě v současné době vyšetřujeme. Zatím ale není možné k incidentu více říct. Vyšetřování je teprve na samém počátku,“ uvedl policejní mluvčí Daniel Vítek.

Policie zatím nikoho v této souvislosti neobvinila. Pokud by se k obvinění rozhodla, mohou připadat do úvahy trestné činy ublížení na zdraví nebo pokus o vraždu.

Inkriminované místo patří k těm problémovějším ve městě, kde bydlí řada sociálně slabších lidí. Podle informací Deníku měla zraněného muže pobodat jeho partnerka. Za útokem tak mohou být rodinné spory. Během posledního týdne je to už druhý podobný incident, který se na Šluknovsku odehrál. A stejně jako v Krásné Lípě, i v Jiříkově byli obětí i útočníkem blízcí lidé.

Na jiříkovském sídlišti minulý týden v úterý totiž syn pobodal svého otce. I jeho museli záchranáři letecky přepravit do ústecké nemocnice. Na místo se okamžitě seběhly desítky lidí, kteří pozorovali práci záchranářů i policie. Ta hned po útoku zadržela útočníka, přestože i on byl poraněný. V tomto případě už padlo obvinění.

„Zadržený muž ve věku 25 let byl obviněn ze zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu a je stíhán vazebně,“ doplnil k jiříkovskému případu mluvčí policie Daniel Vítek. Že by se mohlo jednat o tento trestný čin, nasvědčoval i fakt, že se jej už od počátku ujali detektivové z krajské kriminálky. Ti mají na starosti ty nejvážnější trestné činy včetně vražd.

Otec zadrženého skončil na jednotce intenzivní péče, mluvčí Krajské zdravotní Ivo Chrástecký jeho stav po útoku charakterizoval jako vážný.

V Jiříkově to nebyla první podobně děsivá událost za poslední roky. Před sedmi lety tehdy 25letý Lukáš Sivák brutálně zavraždil mladou barmanku v jedné z místních heren. Podle vyšetřovatelů jí zasadil 31 bodných ran. Z místa činu si muž odnesl pokladnu s asi 12 tisíci korunami, nahrávací zařízení, servírčin batoh, telefon a snubní prsten. Siváka poslal krajský soud na 19 let do vězení, trest mu po odvolání v lednu 2014 potvrdil také Vrchní soud v Praze. Dotyčný byl už před touto vraždou trestán. Na svobodu se dostal po amnestii prezidenta Václava Klause v lednu 2013. Hrůzného činu se Sivák dopustil necelé dva měsíce po amnestii.