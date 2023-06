Ve vazbě skončil 41letý muž z Děčína, který prodával na různých místech na Děčínsku drogy. Nejméně ve 150 případech pravidelně zásoboval závislé na drogách pervitinem.

Pervitin. Ilustrační foto. | Foto: Policie ČR/Národní protidrogová centrála

Podezřelého muže, který prodával drogy v průběhu let 2022-2023, zadrželi koncem minulého týdne kriminalisté. "Policejní komisař zahájil jeho trestní stíhání a obvinil jej ze spáchání trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Soud návrhu vyhověl a rozhodl o jeho vzetí do vazby," informovala policejní mluvčí Eliška Kubíčková s tím, že v případě uznání viny u soudu muži hrozí až pětiletý trest za mřížemi.

Toxi tým si počíhal na dealera a výrobce drog. Muž z Děčínska skončil ve vazbě