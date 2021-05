"V polovině prosince vnikli do bytu, odkud odcizili televizor, fotoaparát, žehličku a SIM kartu, ze které pak provedli neoprávněnou platbu. Začátkem ledna během návštěvy odcizili známým dva mobilní telefony, bezdrátový reproduktor a další věci za více než tři tisíce korun," uvedl policejní mluvčí Daniel Vítek.

O několik dnů později umožnila žena svému komplici přístup do domu s pečovatelskou službou, od kterého má klíče. Ten tu několikrát přespal a při té příležitosti se vloupal do dvou sklepních kójí, ze kterých ukradl uskladněné potraviny a nápoje. Muž je také podezřelý, že se v domě vloupal i do další sklepní kóje, ze které vzal knihy, soubor vojenských map a nefunkční starou vrtačku.

V polovině ledna se pak dvojice pokusila vloupat do jednoho z bytů v panelovém domě. Nepodařilo se jim ale dostat přes vstupní dveře, a tak odešli. Později se vrátili a muž se pokusil do bytu vniknout přes balkonové dveře, které poškodil. Dovnitř se mu opět dostat nepodařilo.

Oba jsou také podezřelí, že žena ukradla z bytu svého známého šperky, které pak muž s vědomím, že je zlato odcizené, prodal v zastavárně. Žena navíc bez souhlasu majitele užívala jeho auto. "Žena byla obviněna z přečinů krádeže, porušování domovní svobody a neoprávněného užívání cizí věci, v minulosti sedmkrát odsouzený muž se bude zodpovídat z krádeže, porušování domovní svobody a přečinu legalizace výnosů z trestné činnosti, oběma hrozí až tříleté vězení," doplnil policejní mluvčí.