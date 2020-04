V České Kamenici vzal pachatel ze sklepní kóje rybářské potřeby. "Oznamovatel vyčíslil škodu na více než tři a půl tisíc korun, ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro trestné činy krádeže a porušování domovní svobody," uvedl policejní mluvčí Daniel Vítek.

Také v Děčíně se zloděj podíval do sklepa. "Vnikl do suterénu panelového domu, kde se vloupal do místnosti, ze které odcizil horské kolo v hodnotě osm tisíc korun," pokračoval mluvčí. Pachatelům hrozí, protože kradli v době nouzového stavu, osm let za mřížemi.

Stejný trest hrozí i neznámému zloději, který se vloupal do sklepních prostor ve Varnsdorfu. "Ze dvou kójí odcizil dvě jízdní kola a počítačový monitor, v tomto případě byla celková škoda vyčíslena na 13 600 korun," dodal Vítek.