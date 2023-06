Další zásah do drogové scény na Děčínsku. Kriminalisté z toxi týmu zadrželi muže, který vyráběl a prodával pervitin.

Při provedené domovní prohlídce kriminalisté zajistili věci sloužící k nedovolené výrobě pervitinu, včetně drogy samotné určené k distribuci a větší množství chemikálií. | Foto: Policie ČR

V polovině května rumburští kriminalisté ve spolupráci s policisty zásahové jednotky Krajského ředitelství Ústeckého kraje v ranních hodinách zadrželi v okolí Rumburku dealera, který se podílel také na výrobě pervitinu. Provedli domovní prohlídku a zajistili věci sloužící k výrobě této drogy, včetně samotného pervitinu určeného k distribuci a větší množství chemikálií. Zajištěné věci zaslali na odborné pracoviště k expertíze.

Policisté dopadli dalšího dealera drog. V Děčíně prodával pervitin

Vyšetřovatelé zahájili trestní stíhání 43letého muže z Děčínska, kterého obvinili z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. "Policejní komisař podal podnět státnímu zástupci na vydání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Tento návrh soudce okresního soudu akceptoval a na obviněného uvalil vazbu," uvedla policejní mluvčí Eliška Kubíčková. V případě odsouzení muži hrozí trest od dvou do deseti let za mřížemi.

"Práce kriminalistů tímto zdaleka nekončí. Dále velmi intenzivně na kauze drogové kriminality pracují," doplnila Kubíčková.