Celníci našli při prohlídce nákladu v kontejneru mezi 387 krabicemi deklarovaných hraček z plastů, autíček, panenek, kočárků či dinosaurů, také 13 kartonů s hračkami, u kterých měli podezření na porušování práv duševního vlastnictví. „Konkrétně se jednalo 1296 kusů panenek značky MQXIO girlz a 80 kusů modelů aut na dálkové ovládání Land Rover Defender,“ uvedl Jiří Nejedlý, mluvčí Celního úřadu pro Ústecký kraj.

Podezření na neoriginální výrobky celníkům potvrdili zástupci majitelů dotčených ochranných známek. Pokud by byly falzifikáty pravé, jejich cena by se blížila půl milionu korun. „Zajištěné padělky hraček zůstanou pod celním dohledem do doby, než budou zničeny,“ dodal Jiří Nejedlý s tím, že příjemcem zboží byla pražská společnost. Plagiáty tak měly s největší pravděpodobností skončit na tuzemském trhu.