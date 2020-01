Soudní řízení se vleklo téměř pět let. Poprvé před děčínským okresním soudem Šváb stanul na začátku května 2015. Policie jej obvinila v polovině prosince 2013. Krátce po obvinění skončil na několik týdnů dokonce ve vazbě, ve které strávil i Vánoce. Na konci února pak státní zástupce podal obžalobu.

Rozsudek je pravomocný

„Je to šest let života pryč. Významně to narušilo osobní a rodinný život, měl jsem také přerušenou profesní kariéru,“ řekl po úterním jednání soudu Darek Šváb. Podle jeho slov návrh na stažení obžaloby před soudem podal také státní zástupce. Soudce Miloš Řízek se nakonec k návrhu přiklonil. „Soud dospěl k názoru, že se pan obžalovaný žádného trestného činu nedopustil,“ uvedla mluvčí děčínského okresního soudu Martina Syrůčková s tím, že se obě strany vzdaly práva na odvolání. Rozsudek je tak pravomocný.

Obžaloba vinila bývalého místostarostu z toho, že při pracovní poradě městských policistů v červnu 2012 pobízel své podřízené k nekalým praktikám při výkonu povolání. Své požadavky údajně podpořil zastrašováním. Šváb podle obžaloby strážníky nabádal k tomu, aby problémové občany odvedli mimo prostory snímané kamerovým systémem, případně se ke kamerám otočili zády a tam je fyzicky napadli. Údajně strážníkům řekl, že pokud se někdo nebude řídit těmito pokyny, nebude ho město podporovat.

„Nic takového jsem neřekl. Rozhodně jsem nikoho nenabádal k žádné nezákonné činnosti,“ prohlásil exmístostarosta během procesu před okresním soudem.

Šestnáct let jako místostarosta

Šváb byl dlouholetým místostarostou Rumburka za sociální demokracii. V té mu skončilo členství na začátku roku 2014 poté, co nezaplatil stranické příspěvky. Na pozici druhého muže města byl dlouhých šestnáct let, poprvé se stal místostarostou po volbách v roce 1998, skončil na podzim 2014. Tehdy se nedostal do městského zastupitelstva. Zastupitelem se znovu stal po komunálních volbách v roce 2018.

Kromě místa na radnici také deset let vedl Lužickou nemocnici z pozice ředitele a předsedy představenstva. Ve špitále skončil několik měsíců po neúspěšných volbách do zastupitelstva. V současné době se do nemocnice částečně vrátil. Pracuje totiž jako konzultant insolvenční správkyně Martiny Jinochové Matyášové, která má nemocnici nyní na starosti.

Jaký bude jeho další postup, zda případně bude žádat stát o odškodné za vazbu a trestní stíhání, ještě neví. „Zatím je to příliš čerstvé. Doposud jsem se tím nezabýval. Budu to teprve vyhodnocovat,“ dodal Darek Šváb.