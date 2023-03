Vše začalo hádkou kvůli maličkosti. Muž se ale následně přestal ovládat, ženu uhodil do hlavy a házel po ní vybavení kuchyně. To mu ale k vybití jeho agrese nestačilo, a tak střepy z rozbitého nádobí nasypal do připraveného jídla a další potraviny zasypal solí. Poničil také další vybavení bytu a ženě několikrát vyhrožoval zabitím. Nezastavilo jej ani to, že jeho běsnění přihlíží malé děti. "Přivolaná hlídka policistů agresora na místě zadržela a následně umístila do policejní cely," uvedla policejní mluvčí Eliška Kubíčková.