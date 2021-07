Místo prázdninových radovánek stáli v úterý u českolipského soudu dva studenti z Děčínska v roli obžalovaných. 21letý Vítězslav Š. a dvacetiletý Robin Š. si vyslechli rozsudek čtyř měsíců odnětí svobody s podmíněným odkladem na dobu 12 měsíců za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. Toho se podle obžaloby a soudu dopustili při hromadné akci příznivců airsoftu, kde se odreagovávali hrou na válku ve Vietnamu. Zaujati simulovaným válečným dějem se snažili vykonat popravu nad „vojákem“ z jiného seskupení, který ale s jejich počínáním nesouhlasil. Když se jim odmítl podřídit, vlekli ho násilím, při tom upadli a způsobili mu závažné zranění pravého kolene, jehož léčba stále nebyla ukončena a může skončit i trvalými následky.

Obžalovaní u soudu v posledním slově vyjádřili lítost nad zraněním spoluhráče, které vzniklo jen v zápalu hry. Jejich obhájci s návrhem na zproštění obžaloby neuspěli. Soud jim společně a nerozdílně uložil zaplatit pohledávku zdravotní pojišťovny ve výši 60 tisíc korun a poškozenému, který usiloval o více než dva miliony korun, přiznal nemajetkovou újmu včetně bolestného ve výši přes 101 tisíc korun. Se zbytkem se bude muset soudit v civilním řízení.

„Poškozený dával jasně najevo, že nesouhlasí s jejich postupem, že je mu už hra nepříjemná, že si v ní nepřeje pokračovat,“ uvedl po vynesení rozsudku samosoudce Pavel Kříž.

„Proti jeho vůli ho chtěli herně popravit za zradu. Násilí skončilo těžkou újmou na zdraví, i když je jasné, že to neudělali úmyslně a neměli snahu poškozenému ublížit,“ poznamenal. Na rozdíl od advokátů je podle soudce i v tak výjimečném případu trestní odpovědnost obžalovaných namístě. „Uložený trest je výchovný, na nejnižší možné hranici,“ podotkl soudce Kříž.

Jak připomněl státní zástupce Tomáš Mery, událost se stala 21. června loňského roku v oblasti Ralska. Obžalovaní Vítězslav Š. a Robin Š. se při airsoftové hře snažili proti vůli 22letého poškozeného muže odzbrojit a povalit na zem. Ten si při tom zranil pravé koleno. Situaci zachytilo i video. Podle scénáře hry se desítky účastníků rozdělily do tří skupin. Na bitevním poli se měli střetnout vojáci USA s partyzány z Národní fronty osvobození Jižního Vietnamu známé pod názvem Vietkong, kde figuroval poškozený, a také s ozbrojenci Severního Vietnamu. Soud zjistil, že pravidla pro tento druh zábavy jsou v řadě verzí.

„Rozhodli se poškozeného takzvaně hrdě popravit, což bylo ale naprosto zbytečné, uchopili ho a velkou silou ho vlekli pryč, i když se poměrně aktivně bránil. Mělo to být ale jakési zadostiučinění, pomsta za to, že se rozhodl kapitulovat,“ zmínil Mery s tím, že podstatou této hry není násilí. „V opačném případě by musel být každý z účastníků předem o takovém způsobu hry poučen,“ dodal. Státní zástupce pro oba mladíky navrhoval podmíněně odložený trest 6 měsíců odnětí svobody, dále zdravotní pojišťovně přiznat vykázané náklady na léčbu a poškozenému bolestné i určitou nemajetkovou újmu.

Obhájci to viděli jinak. „Každý z účastníků hry, tedy i poškozený, na sebe přijal určitou míru rizika. Poškozený mohl jasně ukončit svou hru, ani na videu není jeho žádný verbální nesouhlas. Obžalovaní měli za to, že hraje svou roli,“ vyzdvihl advokát Jan Vavruška. „Svědci potvrdili, že se zranění stalo během hry. Nejde o situaci, která by měla být kriminalizována,“ prohlásil.

Jeho kolega Arnošt Špaček rozebíral průběh děje kolem herní popravy, ta podle něj nebyla svévolí obžalovaných, ale přirozeně vyplynula ze hry. Událost přirovnal ke zraněním ze sportovního prostředí. „Nejednalo se o velký fyzický atak na poškozeného. Když se vysmekl, spadli všichni tři,“ řekl Špaček. Jeho klient, Robin Š., stejně jako jeho kamarád se cítili nevinní. „Povalit jsme ho nechtěli, jen popravit,“ zmínil mladík, který už zažil asi 200 podobných her a sám prý byl několikrát také popravován.

Už při zahájení hlavního líčení vystoupil u soudu i organizátor loňské hry v Ralsku Petr Kříž. „To zranění byla nešťastná náhoda. Z videa usuzuji, že nápad poškozený herně nevzal… Poprava byla přípustná, ve scénáři nebyla, ale napadlo to kluky,“ vysvětlil Kříž. Ani on nepopíral, že improvizace je důležitou součástí těchto her.

Zraněný mladík potvrdil, že jezdil na tyto simulované bojové akce od svých patnácti let. „Poranění vzniklo v jasné souvislosti s 'útokem'. Z mého pohledu jde o těžkou újmu na zdraví a nelze vyloučit vznik trvalých následků,“ řekl soudní znalec Radovan Havel.

Rozsudek je zatím nepravomocný, státní zástupce a poškozený se nevyjádřili. Obžalovaní si na zvážení odvolání vzali lhůtu.