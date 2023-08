„Nic jsem na klávesnici nemačkal. Pokud bych jim chtěl pomáhat, mohl jsem to říct arabsky a nikdo by nic nepoznal, nevěděli by, o čem mluvíme,“ řekl před děčínským okresním soudem Georges M. Odmítl také to, že by někdy uplácel zkušební komisaře. Peníze, které měl předávat komisaři, byly podle jeho slov ve skutečnosti určené ženě komisaře, která provozuje autoškolu a také figuruje mezi obžalovanými. Dál odmítl vypovídat.

Peníze na ještěry nebo sázka. Soud dál rozplétá kauzu řidičáků z Varnsdorfu

Součástí čtvrtečního líčení bylo také promítání policejních záznamů ze zkušební místnosti ve Varnsdorfu, kde mělo k části trestné činnosti podle obžaloby docházet. Policie má na svých záznamech zachycené to, že ke zkouškám dorazil někdo jiný, než měl, nebo pomáhání s testy. Je například slyšet, jaké odpovědi mají uchazeči zadat. Dohromady mají záznamy mnoho hodin, promítat se budou i v dalších dnech.

Proces se výrazně zrychlil pro dvojici obžalovaných. Dva majitelé autoškol se totiž domluvili se státním zástupcem na uzavření dohody o vině a trestu. Kvůli tomu byli oba vyloučeni do samostatného procesu, ve kterém soud bude rozhodovat o tom, zda tuto dohodu akceptuje.

Soudkyně Pavlína Müllerová rozhodnutí o vyloučení zdůvodnila rychlostí řízení pro tyto dva obžalované. Pokud by se tak nestalo, museli by absolvovat celé řízení jako ostatní obžalovaní. Podle státního zástupce Lukáše Otipky prozatím není možné říct, na jakém trestu se s obžalovanými domluvil. To bude možné teprve po nařízení jednání, to by se mělo stát během následujících dvou měsíců.

Kriminalisté pracovali na rozsáhlém případu více než dva roky, na začátku října 2020 zasahovali přímo na varnsdorfské radnici, odkud si odnesli řadu dokumentů. Podle tehdejších informací Deníku si pro řidičské průkazy do Varnsdorfu jezdili nejen lidé z okolí, ale prakticky z celé republiky a policie se o činnost komisařů zajímala delší dobu. Komisaři měli zkoušeným lidem testy, které jsou potřebné pro získání řidičského oprávnění, kontrolovat a zajišťovat tak jejich úspěšnost. Jeden z nich však už zemřel.

Policisté práci zkušebních komisařů monitorovali pomocí kamer a odposlechů. „Autoškoly přihlásily na Městský úřad ve Varnsdorfu žadatele ke zkouškám. Ti ve většině případů ke zkouškám přijeli osobně. Zkušební test vyplnili a nechali si jej zkontrolovat ještě před odevzdáním zkušebním komisařem, který naznačil správnou odpověď,“ popsal vyšetřovatel z hospodářské kriminálky Martin Czepan postup při falšování řidičských průkazů.