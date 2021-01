Jen málokdo je celoživotně spokojený se svojí postavou a ani jednou nezatouží mít o nějaké to kilo méně. Především ženy hledají způsoby, jak přebytečné špeky shodit. A ideálně co nejrychleji a bez práce.

Zajímavosti o hubnutí. | Foto: Deník, Shutterstock

To by se ostatně líbilo komukoli, nicméně to bohužel tak jednoduché není. Bez úpravy jídelníčku a pohybu to zkrátka nejde. Jenže některé diety slibují zázračné výsledky a často jejich sliby potvrzují například i oblíbené celebrity, zahraniční i domácí.