VIDEO: Dnes si dáte pořádně do těla!

Víte, co je Hiit? Jde o cvičení, během kterého je důležité zopakovat v daném čase co nejvíc krát zadaný cvik. Pochází z anglického High Intensity Interval Training, vysoce intenzivní intervalový trénink. Ideální je pro ty, kteří si rádi dají do těla.

Alena Vídeňská vás provede lekcí Hiit. | Foto: Kondice.cz