Slunce má snad každý z nás rád, ale občas zapomeneme na dostatečnou ochranu. Co má vliv na zhnědnutí kůže?

Reakce na opalování úzce souvisí s tzv. fototypy, což je geneticky daná schopnost kůže chránit se pigmentací proti možným nebezpečným účinkům ultrafialového záření. Fototypů je šest. První představuje osobu rusovlasou s velmi světlou pletí a většinou i pihami. Při pobytu na slunci se vždy spálí. Riziko vzniku kožních nádorů po případném opalování je tu vysoké. Tedy i solária jsou pro ně riziková. Druhý fototyp představuje osoba se světlými vlasy a světlou pletí. V naší populaci je ale nejčastější třetí fototyp, který se zhnědnutím pokožky chrání vždy. Opalování je tu tedy již relativně bezpečné. Ale i zde záleží na souhrnné dávce světla absorbovaného kůží vzhledem k riziku kožních nádorů.

Někteří lidé touží po výrazném opálení i v zimě, proto zavítají do solária. Jak často do něj můžeme chodit, abychom si neublížili?

Světlo používané v soláriích je především dlouhovlnné ultrafialové pásma A. To vede k rychlému zhnědnutí. Kratší vlnové délky pásma B jsou zastoupeny spíše okrajově. Obě pásma mají tzv. kancerogenní potenciál, tedy schopnost spustit děje vedoucí ke vzniku kožních nádorů. Nejzranitelnější jsou fototypy 1 a 2. Již souhrnná dávka zhruba 300 minut za rok může být nebezpečná.

Jsou tedy i moderní solária nebezpečná?

Světlo v soláriích při nadměrné expozici především u nižších fototypů může vést k prekancerózám, tj. předstupni některých kožních nádorů. Jde především o solární keratózu, tj. počáteční fáze karcinomu, s možností přechodu ve zhoubný. Typický výskyt nádorů je ve sluněných oblastech kůže. A konečně je tu nejzhoubnější kožní nádor, melanom, na jehož vznik má ultrafialové světlo prokazatelný vliv. Takže o naprosté bezpečnosti solárií nemůžeme mluvit. Navíc solária průkazně urychlují také předčasné stárnutí kůže.

Lidé se ale přeci jen nejčastěji opalují někde na pláži. Jaká jsou základní pravidla zdravého opalování?

Opalování je vyloženě nebezpečné u kojenců. K zásadám bezpečnosti pobytu na slunci patří: nutnost respektovat fototyp kůže a podle toho volit výši ochranného slunečního faktoru. Z počátku opalování je většinou třeba SPF 30, který můžete po zhnědnutí snížit. Také obnovujte aplikaci ochranného prostředku po pobytu ve vodě, neopalujte se v době od 10 do 15 hodin a případná mateřská znaménka kryjte ochrannými prostředky s vysokým faktorem 50+. Po slunění se týž den ošetřete reparačními prostředky a neberte léky, které mohou pronikavě zvýšit účinek světla až k těžkým puchýřnatým reakcím.

Kdysi se říkávalo, že návštěva solária může způsobit rakovinu kůže. Jsou moderní solária nebezpečná?

Nejnovější vědecké a lékařské studie ukazují, že správné využívání solárií může pomáhat chránit před rakovinou kůže. Postupná adaptace kůže na UV záření v soláriu totiž pomocí pigmentace a zesílení zrohovatělé vrstvy kůže zvyšuje její přirozenou ochranu před spálením, které je společně s genetickými předpoklady spojováno se zvýšeným rizikem rakoviny kůže. Navíc solária a jejich UVB záření jsou zdrojem toho nejlepšího vitaminu D, jenž pomáhá snižovat riziko rakoviny obecně. Takže my jako Česká asociace zdravého opalování doporučujeme využívání solárií jako prevenci spálení a také jako zdroj vitaminu D.

Jak často je doporučeno chodit do solária a nemůžeme si častou návštěvou ublížit?

Před návštěvou solária je třeba určit co nejpřesněji typ kůže, vybrat nejvhodnější solárium a doporučit vhodnou dobu opalování. V soláriu je kůže vždy vystavena nízké dávce UV záření a tato dávka je postupně pomalu zvyšována tak, aby nedošlo ke spálení kůže, ale pouze k vytvoření požadovaného opálení. Začíná se počáteční opalovací kúrou, která znamená 10 návštěv během tří týdnů, a poté se opálení udržuje návštěvami solária 1krát až 2krát týdně. Vhodné jsou pravidelné mírné návštěvy tak, aby byla kůže na UV záření přivyklá a pravidelně se v těle tvořil vitamin D.

Lidé se ale přeci jen nejčastěji opalují někde na pláži. Jaká jsou základní pravidla zdravého opalování?

Opalování je proces zcela přirozený, který kůži nepoškozuje, ale pomáhá ji chránit před spálením, a to pomocí pigmentace a zesílení zrohovatělé vrstvy kůže. Naopak spálení je třeba se vždy vyvarovat, protože pokud je příliš intenzivní nebo opakované, mohlo by kůži poškodit. Správně bychom se sluníčku měli vystavovat co nejčastěji, ale pouze na krátký čas, aby nedošlo ke spálení. Intenzita slunečního záření se mění vlivem denní doby, ročního období, zeměpisné šířky a nadmořské výšky. Proto bychom měli dobu pobytu na sluníčku přizpůsobit jeho intenzitě a našemu typu kůže.

Co je tedy pro naši kůži bezpečnější? Solárium, nebo opalování na sluníčku?

Opalování probíhá na stejném principu. Není rozdíl mezi UV zářením ze sluníčka a ze solária. Solárium nahrazuje sluníčko v době, kdy nesvítí, když nemáme čas nebo možnost chodit ven. Někomu vyhovuje, že má v soláriu soukromí a dokáže tam více relaxovat. Někdo zase rád tráví čas venku. Solária mají tu výhodu, že přesně známe jejich intenzitu a po skončení opalování se sama vypnou, takže na nich lze snadno nastavit správnou dávku UV záření.