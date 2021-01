„Centrální řídící tým rozhodl o zveřejňování dat k očkování v týdenních intervalech každý čtvrtek, tedy vždy před další avizovanou dodávkou vakcín, aby bylo zřejmé, kolik z dosavadní dodávky bylo proočkováno,“ sdělila Deníku mluvčí úřad Barbora Peterová.

Zveřejňování dat bude podle ní zohledňovat ochranu osobních údajů. Nemělo by tak být veřejně dohledatelné, který konkrétní člověk byl očkován. „Nicméně počítáme se zveřejňováním po jednotlivých skupinách,“ dodala Peterová.

Zdroj: DeníkNapříklad ale odborníci sdružení v iniciativě KoroNERV-20 požadují, aby stát tyto údaje veřejně aktualizoval každý den. Měly by podle něj obsahovat nejenom data o očkovaných z jednotlivých skupin, ale i krajů. „Dostáváme se do obdobné situace jako na jaře, kdy vláda odmítala zveřejnit anonymizovaná data o šíření nemoci covid-19,“ upozorňuje členka iniciativy, jinak ekonomka a rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová.

„Zveřejňování výsledků po jednotlivých skupinách je dobrá zpráva, nicméně důležité jsou i ty kraje,“ okomentovala pro Deník informaci ministerstva. Například kvůli tomu, aby se regionům, kde očkování zaostává dostalo větší pomoci při vakcinaci.

Nedostatek očkovacích dávek

V Německu, Rakousku, Itálii, Francii a v podstatě většině států EU jsou podle ní tyto informace jako například počet očkovaných, rozdělení na okresy, kraje, provincie, dle konkrétních časových úseků po týdnech, počet plánovaných očkování v dalším týdnu a další publikovány automaticky.

Podle posledních dostupných údajů, které v úterý odpoledne dni zveřejnil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO), bylo zatím očkováno třináct tisíc lidí. Jednalo se především o zdravotníky či hospitalizované seniory. Od té doby jejich počet poněkud narostl, stále to však nedostačuje, je potřeba, aby bylo vakcinováno aspoň sedmdesát procent populace. To však vzhledem k nedostatku očkovacích dávek potrvá ještě dlouhé měsíce. Další data by měla být dostupná pravděpodobně tento čtvrtek.