Když se Vlaďka se svým manželem Ronaldem rozhodli před třemi lety založit rodinu, přišla jim do života zdrcující rána. Vlaďce byla diagnostikována rakovina děložního čípku, jejímž následkem Vlaďka přišla o možnost mít vlastní děti, které s manželem tolik chtěli. Podstoupila svou první náročnou chemoterapii, uměle vyvolanou menopauzu, ale svůj osud přijala a naučila se s ním žít. To ovšem bohužel nebylo vše, co mělo Vlaďku v životě potkat.