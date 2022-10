Názor lékaře

Kamila Černá ve své diplomové práci s názvem Obeznámenost mladých žen o menstruaci zmiňuje slova doktora J. Hořejšího: „Považuji za velmi důležité, aby každá dívka byla o menstruaci poučena dříve, než se první měsíčky (menarche) objeví. Poučení musí být takové, aby dívka menstruaci očekávala jako přirozený jev v jejím dospívání, vlastně jako důkaz toho, že její reprodukční soustava již dospěla a je v pořádku, a aby věděla, že menstruace ji bude doprovázet od prvního krvácení zhruba dalších 35 let života.“

Jaké informace dívkám předat

Podle samotné autorky práce je potřeba si svá slova předem důkladně promyslet a při samotném sdělování nových informací mladou dívku příliš nevystrašit, ale zároveň jí popsat, co je to menstruační cyklus, jak často se opakuje, kdy nastává menstruační krvácení a jak dlouho trvá a zmínit i menstruační hygienu. Především jak ji provádět, jak dívka pozná, že je potřeba vyměnit vložku či tampon a upozornit na to, že krev může potřísnit oděv.

Autorka práce rovněž upozorňuje na to, že by dívka měla vyslechnout i informaci o tom, že menstruační cyklus někdy bolí, ale že se bolesti dají zmírnit léky či jinými postupy. Nejen kvůli hrozbě endometriózy je však dívku obeznámit i s tím, že pokud je bolest nesnesitelná, je potřeba navštívit gynekologa. Gynekologická vyšetření by pak měla být samostatným tématem.

Menarche jako důvod k oslavě

Slovo menarche se dle autorky diplomové práce dnes již nepoužívá tak často, jelikož se sním už dávno nepojí žádné, či pouze zanedbatelné, tradice. Přitom je první menstruace pro každou dívku velice důležitou událostí, která změní její život na dalších 35 až 40 let. Autorka však nehovoří o honosném rituálu, kterého by se měly účastnit všechny ženy z rodiny. Mluví ale o tom, že by mělo být velice důkladně promyšleno, jak dívku na první menstruaci připravit a jak se zachovat, když ten den přijde. Za velice nevhodnou zmiňuje například větu: „Aha! Tak to už jsi velká holka. Vložky najdeš na WC.“

Oproti tomu by mělo být dívce taktně sděleno, že začalo období, které ovlivní několik desítek let jejího života a pomoci ji najít a utvořit správný vztah k vlastnímu tělu a pochopit, co se v něm odehrává. Zároveň naučit dívku vnímat a přijmout stav, který nemusí být vždy zrovna příjemný.

Historické rituály

S obdobím pohlavní zralosti byly dříve spojovány tzv. přechodové rituály, které byly vytvořeny tak, aby provedly dívku přechodem z jedné fáze života do druhé a změnu společenské pozice.

V dnešní době se však menarche tolik neoslavuje, jelikož v období prvních měsíčků ještě nedochází k výrazné změně statusu dívky. K sociální vyspělosti a materiální zajištěnosti totiž musí dle autorky uplynout ještě několik let a pro dívku se první menstruací v jejím společenském statusu víceméně nic nemění.

Jak menarche „oslavit“ dnes

Honosných a strojených oslav netřeba. Stačí menarche pojmout jako důležitý mezník v životě mladé dívky, která se první menstruací stane „dospělou“ ženou, a hlavně s ní situaci vhodně komunikovat. Oslava by měla být vždy taková, aby dospívající dívku potěšila a nezpůsobila jí trauma.

Dobré je dle autorky diplomové práce dívku potěšit například dárkem (například předmět, který se dědí z ženy na ženu), jít s dívkou vybrat nový kus oblečení, zajít společně do kina, na oblíbené jídlo, udělat si „holčičí den“ nebo si třeba zahrát na reklamu na vložky, nakoupit materiál, modrou tekutinu a pustit se do bádání.

Pokud si to dívka přeje, můžete uspořádat večírek s ostatními ženami z vaší rodiny a společně si povídat o všem, co dospívající slečnu bude zajímat. Oslava samozřejmě nemusí proběhnout hned první den, kdy dívka začne krvácet. A také by neměla proběhnout vůbec, pokud je to dívce nepříjemné. V tom případě si stačí s dívkou o samotě popovídat a pouze odpovídat na dotazy, které ji zajímají. Existují i vhodné publikace, které poradí dívkám, které jsou moc stydlivé na to, aby se ptaly dospělých.