Studie britských expertů je první, která přímo porovnala imunní reakce na vakcínu při třítýdenním intervalu z klinických testů a prodlouženém 12týdenním intervalu, který doporučily britské úřady s cílem, aby co nejvíce ohrožených lidí dostalo rychle alespoň nějakou ochranu.

Poté, co se Británie i další země rozhodly interval mezi oběma dávkami prodloužit, firmy Pfizer a BioNTech upozornily, že nejsou k dispozici data, která by takový krok podporovala.

"Naše studie ukazuje, že vrchol protilátkových odpovědí po druhé dávce vakcíny od Pfizeru je u starších lidí výrazně silnější, když je odložena na 12 týdnů," řekla spoluautorka studie Helen Parryová z Birminghamské univerzity. Studie, která ještě neprošla oponenturou, zkoumala 175 lidí ve věku od 80 do 90 let.

Protilátky však tvoří jen část imunitního systému. Očkovací látky vytvářejí také T-lymfocyty, které jsou podstatou získané buněčné imunity. Vrchol reakcí těchto T-buněk byl vyšší u skupiny očkovaných v třítýdenním intervalu mezi dávkami. Autoři studie upozornili, že nelze vyvozovat závěry o míře ochrany jednotlivců podle toho, kolik času uplynulo mezi první a druhou očkovací dávkou.

Anglický úřad veřejného zdraví (PHE) však i s poukazem na snížení rizika hospitalizace nebo úmrtí už po první dávce vakcíny Pfizer/BioNTech tvrdí, že studie jen dále potvrzuje správnost britského přístupu. "Přístup, který jsme zvolili v Británii - oddálení druhé dávky - se opravdu vyplatil," podotkla epidemiologická poradkyně anglického zdravotního úřadu Gayatri Amirthalingamová.

Podle PHE očkování proti covidu-19 jenom v Anglii zachránilo dohromady téměř 12 tisíc životů a zamezilo více než 30 tisíc hospitalizací starších lidí. V celé Británii už dostaly alespoň jednu dávku očkovací látky proti covidu dvě třetiny dospělé populace, což vládě premiéra Borise Johnsona umožňuje naplňovat plán znovu otevřít ekonomiku do léta.

Rozvolňování ve Velké Británii

Další rozvolňovací fáze nastane v Anglii v pondělí, kdy si lidé opět užijí otevřených zahrádek restaurací, kin, muzeí, divadel, sportovních stadionů a ubytovacích služeb. Dospělí se budou moci účastnit organizovaného sportu a otevřou se i vnitřní sportoviště.

Mluvčí premiéra Johnsona dnes podle Reuters potvrdil, že šéf vlády očekává další uvolnění covidové uzávěry v pondělí, jak je plánováno, i když britské úřady i samotného premiéra znepokojuje šíření takzvané indické varianty koronaviru. "Oznámili jsme změny, které nastanou v pondělí, a premiér včera (ve čtvrtek) sám řekl, že budou pokračovat," řekl mluvčí. Dodal ale, že pětitýdenní období před dalším chystaným uvolňováním bude obdobím, v němž bude třeba důkladně vyhodnotit nová data.

Vládní koordinátor pro očkování Nadhim Zahawi dnes přitom řekl, že v oblastech nejvíc zasažených indickou mutací by mohly být zkráceny intervaly mezi podáním dávek a mohly by být zavedeny místní restrikce. Ve vícegeneračních domácnostech by mohli být očkováni i mladí lidé.

Indická mutace, s níž v Británii podle PHE zemřeli čtyři lidé, je podle expertů pravděpodobně nakažlivější. Podle britského ministerstva zdravotnictví ale zatím neexistuje žádný jasný důkaz o tom, že by tato varianta měla za následek vážnější průběh nemoci covid -19 nebo že by na ni neúčinkovaly vakcíny.