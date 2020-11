Testování vakcíny proti koronaviru finišuje, očkování ve světě by mohlo začít na přelomu roku. Chystá se na něj i český stát, který kvůli tomu dokonce přichystal speciální zákon.

Očkování - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Senioři starší šedesáti pěti let a lidé s vážnými chorobami typu chronická obstrukční plicní nemoc, silně zvýšený krevní tlak, závažná onemocnění ledvin a jater, těžká cukrovka či hodně velká nadváha. To jsou osoby, které by měly při očkování proti koronaviru přijít první na řadu.