Drzí zloději na Chomutovsku vykrádají byty, i když v nich spí lidé

Bylo to zvláštní probuzení. Když osmadvacetiletá žena z Chomutova procházela bytem, zjistila, že jsou jeho venkovní dveře pootevřené. Bylo to nepříjemné, ani ve snu by ji ale nenapadlo, že měla noční návštěvu. Teprve když kolem poledního vyrážela na nákup a v předsíni chyběla kabelka s doklady a cennostmi, svitlo jí. V tu chvíli už ale postrádala věci za zhruba šest tisíc korun.

Foto: ASSET MEDIA

Na Chomutovsku přibývá situací, kdy se drzý zloděj vláme do bytu bez ohledu na to, že v něm někdo spí. Jen v tomto týdnu policisté zaevidovali dva nové případy v Kadani. „V prvním případě se zloději podařilo vniknout do předsíně zabouchnutými, ale neuzamčenými dveřmi opatřenými zvenku koulí,“ popsala policejní mluvčí Pavla Kofrová. „Byt kvapně opustil, protože vyrušil spící obyvatele a naštěstí nestihl nic odcizit,“ dodala. Prvotní neúspěch ho ale hnal dál, kde se mu už dařilo lépe. Přes zabouchnuté vstupní dveře pronikl do dalšího bytu, kde ukořistil kabelku s peněženkou a doklady. I v tomto případě vyrušil majitele ze spánku, s lupem se ale stihl vypařit. Balkonový zloděj obíral Chomutovany o prádlo. Už ho dopadli Policisté proto varují, aby lidé kouli na dveřích nepřeceňovali a na noc si zamykali. „Zloději chodí po sídlišti a hledají neuzamčené dveře. Když je najdou, otevřou je jednoduchým technickým prostředkem a v předsíni seberou oblečení, boty, kabelky, tašky a další věci v dosahu,“ popsala policejní mluvčí. Vše se odehrává velmi rychle, takže zloděj zvládne i několik bytů. Bohužel však nemusí zůstat jen u krádeže, což platí zvláště v případech, kdy se majitel bytu probudí a zastihne chmatáka v akci. „Nelze vyloučit, že na něj zloděj zaútočí,“ upozornila Kofrová. Z křoví u nádrže Matylda vykukoval naháč z Chomutovska. Onanoval před lidmi Občas jsou také „bytaři“ schopní nechat za sebou nevábný podpis – lejno uprostřed chodby na důkaz, že si mohou v obydlí dělat, co je napadne. „Je to něco otřesného,“ poznamenala Petra Svobodová z Chomutova, která podobnou věc zažila zhruba před pěti lety. „Ten pocit, že někdo cizí sahal na naše věci, klidně se procházel po našem domově a ještě byl tak těžce v pohodě, že si ulevil… Nerozdýchala jsem to, museli jsme se přestěhovat,“ dodala. V prvním pololetí letošního roku bylo na Chomutovsku vykradeno devatenáct bytů, loni jich bylo ve stejném období jedenáct. V Ústeckém kraji zloději vykradli za celý uplynulý rok 166 bytů, přičemž objasněná byla necelá polovina případů. Celkové škody dosáhly bezmála pěti milionů korun. Letos zloději v průběhu prvního pololetí vykradli 83 bytů v Ústeckém kraji, z toho byla objasněna přibližně třetina případů. Celková škoda je 1,9 milionů korun. Průzkum mezi českými zloději

Unikátní průzkum mezi českými zloději odsouzenými za vloupání a krádeže udělala společnost Jablotron, která je specialistou na zabezpečovací systémy. Bylo to v roce 2012. Z něj mimo jiné vyplynulo, že většina pachatelů dokáže průměrně zabezpečený byt otevřít do pěti minut. Vhodnou dobou pro lup je pro ně v případě rodinných domů noc (54 procent), u panelového domu den (79 procent). Významným zjištěním bylo, že přes 42 procent zlodějů dává při vloupání přednost situaci, kdy v objektu spí lidé.

