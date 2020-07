Spolek Zubrnická museální železnice se také letos chystá pokračovat v obnově zaniklé trati ze Zubrnic do Lovečkovic. Kromě toho dobrovolníci pracují i na revitalizaci někdejší stanice v Úštěku, kam z Lovečkovic vedla odbočka.

Zástupce spolku Radek Kubala potvrdil, že práce na prodloužení trati se rozběhly také letos. „V případě, že půjdou jako dosud, tak by se mohlo podařit obnovit přibližně jeden kilometr,“ odhadl Kubala. V loňském roce nadšenci zprovoznili prvních 600 metrů kolejí z celkové délky pěti kilometrů.

Velkým zpestřením, které si řada lidí oblíbila, byla o loňských prázdninách historická autobusová linka, jež jezdila v pravidelných víkendových intervalech mezi Zubrnicemi a Úštěkem. Loni 20. července tam cestujícím dělal společnost také herec a muzikant Václav Kopta a při jedné z jízd k němu na levínském nádraží nastoupil i Michael Dymek. Ten jako dětská hvězda zazářil ve filmu Páni kluci, který se v roce 1975 ještě na funkční železnici natáčel.

Zda bude historický autobus typu RTO jezdit i letos, není stále jasné. Podle Radka Kubaly probíhají v současné době jednání o finančním pokrytí, které vede Svazek obcí pro silnici II/260. Pokud vše dobře dopadne, mohli by si turisté jízdy historickým autobusem užít alespoň v druhé polovině prázdnin.

Podle starosty Lovečkovic Václava Pavlíka, kde má svazek obcí sídlo, není zatím rozhodnuto. „Oficiální stanovisko k získání dotace od krajského úřadu zatím nemáme. Vše je pouze ve fázi podání žádosti,“ informoval Pavlík. V roce 1978 zrušená trať vedoucí z Velkého Března do Verneřic s odbočkou do Úštěka, po které se cestující v sezoně mohou historickými vlaky svézt z ústeckého Střekova pouze do Zubrnic, však v poslední době ožívá také ve zmíněném Úštěku.

Zdroj: reprofoto web Zubrnické museální železnice

Spolek Zubrnická museální železnice nabízí na svém webu také interaktivní turistickou mapu.

Roky pusté a zarostlé kolejiště na takzvaném horním nádraží se spolek chystá opět napojit na blízkou trať mezi Českou Lípou a Lovosicemi. V současné době už vede obnovená spojka těsně k této regionální železnici.

„Připojení k trati Česká Lípa - Lovosice nám pomůže k případnému využití našeho kolejiště na horním nádraží k vystavení některých našich historických železničních vozidel, která by tam byla přivezena,“ vysvětlil Kubala a doplnil, že v uplynulých měsících se rovněž podařilo nádraží a část bývalé tratě vyčistit od náletových dřevin a zeminy a vyměnit střechu na budově nádraží.

V rámci veřejných brigád se do obnovy může zapojit také široká veřejnost. Nejbližší se tam bude konat o prvním srpnovém víkendu.