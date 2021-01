Poznají se snadno. Ve výlohách mají symbolicky vyvěšenou státní vlajku, figurují na webové mapě Kde chcípl pes a 10. ledna se mnozí z nich vydají na demonstraci do Prahy. Jde o podniky, které přijaly výzvu Chcípl pes.

Zdroj: Iniciativa Chcípl pesTa upozorňuje na tvrdé dopady protiepidemických opatření vlády na živnostníky. Iniciativu rozjeli restauratéři, přidali se k nim ale také provozovatelé čajoven, kaváren, posiloven, taxikáři, svatební salony i dětská centra.

Jen v Ústeckém kraji je více než sedm desítek takových podniků, celkem se jich v Česku zapojilo 685 a další se přidávají.

K výzvě se připojila například děčínská kulturní kavárna Coffee and Books. „Hledala jsem způsob jak vyjádřit jaké zoufalství my, kteří působíme v gastronomii, cítíme,“ přiblížila provozovatelka Jana Víchová. „Jsem přesvědčená, že způsob, jakým se vláda staví k drobným živnostníkům a podnikatelům neodpovídá situaci. Kompenzace řeší stylem chytré horákyně, kdy nám jakože něco dává, přitom to ani zdaleka nestačí, takže se to míjí účinkem,“ vadí jí.

Situaci srovnává se sousedním Německem, kde stát podnikům kompenzuje až 75 procent ušlých tržeb. V Česku se o ničem srovnatelném nejedná. Vláda uzavřeným provozovnám aktuálně slíbila jen 400 korun za pracovníka zaměstnaného na hlavní pracovní poměr. „Zavřeli nás a neudělali nic pro to, abychom nezkrachovali. Supermarkety můžou zůstat otevřené. Přitom jsou to právě malí a střední podnikatelé, kteří jsou solí měst, supermarkety to nevytrhnou,“ zdůraznila Víchová.

Výzvu podporuje také Café Topofka v centru Jirkova nebo provozovatel chomutovského podniku America Grill Bar Marcel Huml. Ten nelituje ani cest do Prahy. První lednovou neděli tam s dalšími živnostníky stavěl řetěz z půllitrů s hořícími svíčkami. Táhl se od úřadu vlády až na Staroměstské náměstí. Bylo to poslední pokojné varování, které má vládě ukázat, jak jsou živnostníci zoufalí.

„Protesty se budou stupňovat!“ upozornil chomutovský podnikatel na sociálních sítích. „10. 1. 2021 sraz na Staromáku,“ vyzval k účasti na demonstraci.

O cestě do Prahy uvažuje manažerka Finess Factory v Ústí nad Labem Romana Navrátilová. I její posilovna má vyvěšenou státní vlajku. „K iniciativě jsme se přidali hlavně proto, že jsme potřetí zavření a je to pro nás náročné. Kompenzace ani vzdáleně nepokrývají skutečné náklady. Rádi bychom, abychom mohli otevřít alespoň s omezeními,“ dodala živnostnice.

Mezi zapojenými podniky je 10 v Ústí nad Labem, přes 20 na Teplicku a 9 na Mostecku. Na Chomutovsku je jich 11 a na Žatecku a Lounsku 10. Další 4 se hlásí z Litoměřicka a 11 z Děčínska.

Za výzvou stojí restauratéři ze Středočeského kraje. „Vláda svými kroky ve stylu pokus-omyl nás doslova nahnala do situace, kdy se musíme aktivně bránit. Jde opravdu o doslovné přežití nás podnikatelů, ale i našich zaměstnanců a jejich rodin,“ uvádějí iniciátoři na webu Chcípl pes. Požadují po vládě 70 procent tržeb z minulého období náhradou za zrušení všech dosavadních kompenzačních balíčků a při odečtení všech prostředků, které dosud podnikatelé dostali od státu a generovali při polozavřeném provozu.