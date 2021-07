/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Z haly trčí obrovská chodidla. Patří čtyřmetrové figuře obra, jehož dlaň s přehledem skryje tělo jeho tvůrkyně. Pavlína Chládková ho šila více než měsíc. Ačkoli je specialistou na maňásky fantasy draků, vyslyšela přání muzea pohádek a strašidel ve Valticích, které si pro svou expozici přálo právě obra a k němu mimino.

Maňásci ve formě fantasy zvířat, které v Nové Vsi tvoří výtvarnice Pavlína Chládková. | Foto: Se souhlasem Pavlíny Chládkové

Zdroj: Deník„Měla jsem kvůli nim ruce samý puchýř, protože je to kompletně ruční šití. Něco takového se nedá dělat na stroji,“ přiblížila výtvarnice, která tvoří v domku v Nové Vsi. Ta patří k Hoře Sv. Šebestiána. „Sešít to, vycpat, nastříkat barvami a prošít ještě dvakrát, to byla fuška. Průběžně jsem s obrem procházela dveřmi, abych zjistila, jestli se do nich stále ještě vejde a dokážeme ho odstěhovat,“ poznamenala s úsměvem.