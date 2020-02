„Taková ostuda. Teplice jsou zase jednou za negativní hvězdu,“ napsali lidé na Facebooku. „Bydlí tady a neví, že tu máme Krušné hory. Hrůza,“ rozčilovala se ve svém komentáři v diskuzi Monika. Odkazovala na situaci, kdy jeden z hlavních aktérů výměny Tomáš při výletě na Doubravku s náhradní manželkou nedokázal správně reagovat na dotaz, zda kopečky ve výhledu jsou Orlické hory. „Já sem moc nechodím,“ řekl pouze.

Výměna manželek s teplickou účastí byla oproti jiným dílům trochu netradiční v tom, že druhá česká rodina trvale žije v Norsku. Právě odtamtud z malého domku v přírodě zavítala v rámci reality show do lázeňského města na panelové sídliště Nová Ves temperamentní Vendula. Kromě Teplic a jejich zákoutí si v 90minutové show zahrála také třeba Krupka, kam dočasní manželé v rámci společných aktivit zavítali na pouť.

Ačkoliv proběhlo deset dní výměny téměř bez hádek, po natáčení si rodiny vzájemně nemohou přijít na jméno. Zejména kvůli rozdílnému přístupu k domácnosti a výchově dětí. Mladou dvojici za to odsuzují také někteří místní. Jedním z hlavních důvodů osočování za to, co v televizi teplický pár předvedl, byl přehnaný důraz na hygienu. Třešničku na dortu tomu nasadil manžel Tomáš svou hláškou v závěru, kdy se při společném setkání měla celá výměna zhodnotit. „Na prvním místě je pro mě dezinfekce, na druhém manželka a pak dlouho nic,“ šokoval tatínek malé dítěte při rozhovoru mezi osmi očima.

Pan hygiena

Reakce diváků na sebe nenechala dlouho čekat. „Mít raději čistotu a pořádek doma než manželku a dítě, to přehnal. To se zase Teplice ukázaly v pěkném světle u lidí. Pan hygiena,“ reagovali lidé ve facebookové skupině Teplice. Je pravdou, že Vendula přicestovala do dokonale uklizeného a čistého bytu. Ten se jí ale zdál poněkud ponurý, chyběly tam barvy. Když z vlastních peněz zakoupila například barevné zvířecí samolepky alespoň na okna a do koupelny, aby dle svého názoru prostor rozveselila i kvůli přítomnému dítěti, nesetkalo se to s kladným ohlasem.

Mladá rodina žije v panelovém domě v teplické čtvrti Nová Ves. Po odvysílání na hanlivé komentáře nikterak nereaguje. Nekomunikuje s veřejností ani přes svůj facebookový profil, který mají Tomáš s Markétou společný. Podle sousedů je to prý spíše do sebe uzavřený pár.

Dvojice není podle informací sip.denik.cz v kontaktu ani s protistranou, se kterou do Výměny manželek šla. „V kontaktu rozhodně nejsme. Když jsem slyšel z vyprávění, co se tam u nich deset dní dělo a jak to vypadalo na kameře… Když jsme pak viděli, co Vendula za našimi zády povídala, zjistili jsme, že to jsou falešní lidé. Hráli si na kamarády a za zády nás pomlouvali,“ tvrdili po natáčení Markéta s Tomášem.

V případě manželského páru z Nové Vsi to nebyla první účast Teplic v tomto typu pořadu. V minulosti se do něj přihlásila například lesbická dvojice nebo věkově rozdílný pár. Všichni, kteří v pořadu vystupovali, zůstávají spolu.