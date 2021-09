Pro co nejlepší střelecký výcvik českých vojáků hovoří také fakt, že jsou od událostí 11. září 2001 stále častěji nasazováni k výpomoci Policii ČR. Při případném teroristickém útoku je na ulici plné lidí přesná střelba zásadní.

„Náš cíl je perfektně vycvičený jednotlivec, který je schopen zcela intuitivně ovládat zbraně v plné taktické výstroji, s dovedností opakovaně zasahovat i malé cíle v co možná nejkratším čase. Nevyhrává ten, kdo vystřelí první, ale kdo první zasáhne,“ popisuje smysl změn na střelnici ve Vršovicích u Loun vrchní praporčík brigády nadpraporčík Michal Baka. Právě tam tento týden cvičili instruktoři brigády a nově získané znalosti a dovednosti předají dál.

Střílet přesněji, rychleji a efektivněji. Českou armádu zavedly události spojené s 11. zářím 2001 do několika zahraničních misí. Zkušenosti z nasazení v Afghánistánu, ale i Iráku či Mali stojí za novým konceptem ve střelecké přípravě našich vojáků. Jako první ho zavádí do praxe žatecká 4. brigáda rychlého nasazení.

