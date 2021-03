„Tohle vajíčko má jinou barvu, zajíček je namalovaný jinde a tady chybí motýl,“ pokřikuje radostně malý Adámek na maminku. Společně se vydali v Žatci kolem Ohře, putují po Velikonoční cestě. Zrovna plní jeden z úkolů, musí uhádnout, co je na obrázcích jinak. Individuální zážitková hra láká v době lockdownu řadu zájemců, stejně jako podobná dobrodružství na dalších místech regionu. V Krásném Dvoře přiblížili historii, chystají soutěž o zajíčka. V Mostě přichystali několik zábavných stezek a soutěží.

Velikonoční cesta začíná v Žatci na břehu Ohře u zimoviště ptactva. S sebou potřebujete jen mobilní telefon či vytištěný formulář s tužkou a samozřejmě dobrou náladu. „Je to pěkné zpestření. Pěkná hra. Syn se těšil, jdeme si zasoutěžit, bude to pěkné odpoledne na čerstvém vzduchu,“ těší se na startu hry Adámkova maminka Jitka Štefanová.

Na obou březích Ohře je v Žatci přichystáno několik úkolů, všechny se dotýkají Velikonoc. Na prvním stanovišti musí Adámek spočítat, kolik veze zajíček vajíček. Maminka mu pomáhá, ještě není tak dobrý „počtář“. Z hrací karty naskenují QR kód a odpověď elektronicky vyplní, možné je ale hrát také papírovou formou.

Na lávce je čeká druhý úkol, těsně za ní další. „Jak se jinak říká pomlázce?“ čte maminka Adámkovi úkol a pomáhá odpovídat i na další část otázky. Její malý syn se při hře vyběhá, stačí pozorovat krásnou přírodu a zvířata okolo řeky, využije i dětské hřiště. „Těšíme se, jakou odměnu vyhrajeme,“ hecuje Jitka Štefanová svého synka u osmého úkolu. Už se blíží ke konci, doufají, že žatecký Dům dětí a mládeže opět brzy podobnou hru připraví.



Individuální zážitková hra láká v Žatci mnoho dětí a jejich rodičů. Hraje se každý den, žádného průvodce nepotřebujete. „Super nápad. Zahráli jsme si, nebaví nás být pořád doma a tohle byla zábava. Děti se pěkně zabaví, zajímavé úkoly, někdy jsou těžší, ale pomůžeme jim, baví je to,“ chválí hru také Eva Hradecká, která vyrazila s vnoučetem. Hrát bude v Žatci možné do 12. dubna.



Podobné individuální hry v přírodě slaví velký úspěch, zvlášť nyní v době koronavirových opatření a omezení, i na dalších místech regionu. Třeba v Mostě mají rodiny i mládežníci hned několik možností, nachystalo je Středisko volného času (SVČ) Most.

Od 1. dubna bude připraven Jarní špacír na Resslu, kde bude čekat na vyřešení deset úkolů. Na zábavné stezky s úkoly pod názvem Putování s velikonočním zajíčkem se mohou zájemci od pondělí 29. března vydat do parku Šibenik a Radničního parku. Kdo nástrahy splní, dostane malou odměnu. Možné je také absolvovat Velikonoční putování na Benediktu, i tam čeká na děti a rodiče deset úkolů a odměna.



Zájemci se v Mostě mohou zapojit také do celoroční akce Po stopách SVČ Most. „Pomocí souřadnic hledají účastníci různá místa po městě, kde jsou úkoly a další indicie. Na závěr se dozví souřadnice s pokladem,“ představuje zážitkovou hru Danuše Lískovcová, ředitelka SVČ Most. Hledat můžete také kamínky s logem SVČ. „Rozmístili jsme je po Mostě. Kdo je najde, může je vzít na výlet, nechat někde jinde. A sledovat, kam až se dostanou,“ dodává Lískovcová. Také všechny hry, které připravili v Mostě, jsou samoobslužné.



Větší děti mohou v Mostě absolvovat třeba Foto rallye, v březnovém kole poznávají budovy ve městě, v dubnovém se poučí o vodních plochách na Mostecku.

Výzva na Podbořansku

Už několik zážitkových her si užili také návštěvníci zámeckého parku v Krásném Dvoře. Nedávno se tam zájemci vydávali po stopách Jana Rudolfa Černína do historie, dobrodružná výprava do minulosti slavila opět úspěch. Nyní na Podbořansku chystají tak trochu uměleckou výzvu, soutěžit se bude o velikonočního zajíčka. „Velikonoční zajíček poschovával po zámeckém parku barevná vajíčka, na kterých jsou napsaná různá slova, vztahující se k jaru. Vydejte se do zámeckého parku kdykoli mezi polednem středy 31. března a polednem neděle 4. dubna. Zkuste najít co nejvíce slov a zapište si je. Pak vyberte 10 slov, které se vám líbí, a zakomponujte je do básničky či příběhu,” láká správa zámku. Svá dílka návštěvníci pak pošlou, zámek je zveřejní na sociálních sítích, lidé o nich budou moci hlasovat. Odměnou budou pro soutěžící keramičtí zajíčkové vyrobení v Psychiatrické léčebně v Petrohradu.