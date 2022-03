Když Daria Protsenková před několika měsíci poprvé usedla na Ukrajině do středoškolské lavice, netušila, že školní rok dokončí v českém Mostě. Vše velmi rychle změnila ruská invaze. Bombardování, na nebi rakety a vojenská letadla, všudypřítomná nejistota a strach. S blízkými proto z centrální Ukrajiny, z Čerkaské oblasti, utekla mladá slečna před válečným běsněním do Čech. Klid našla rodina na ubytovně v Mostě, dívka už tam začala opět chodit mezi spolužáky na obchodní akademii. Mostecká střední škola přijala do výuky už dvě ukrajinské studentky.

„Dvě bomby u nás dopadly na nádraží. Další naštěstí ne. Ale na obloze pořád létala letadla a rakety,“ popisuje Daria. Rozhodnutí odejít padlo brzy po začátku ruské agrese. „Do školy tady chodím dva týdny. Na Ukrajině jsem studovala management, první ročník. Tady jsem proto nastoupila do podobného oboru, jsem na obchodní akademii,“ přibližuje.

Několik blízkých je s Dariou v Mostě. Na Ukrajině ale musel zůstat její starší bratr. „Zprávy máme, zatím je v pořádku,“ doufá, že se brzy uvidí mladá slečna.

Největším problémem je pro ni prozatím jazyková bariéra. „Moc zatím nerozumím. Něco pochopím, domyslím si. Moc se ale zatím nedomluvím,“ usmívá se Daria.

S učením českého jazyka jí pomáhá škola. „Dívky dochází pravidelně na kurz češtiny pro cizince, který vede naše pedagožka,“ vysvětluje Věra Potužáková, zástupkyně ředitelky Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy Most.

Daria na kurz češtiny chodí společně s Julií, která navštěvuje zdravotnickou školu. „Snažím se učit i doma s mamkou,“ přidává ukrajinská dívka.

V Mostě je dívka tři týdny, do školy nastoupila velmi rychle. Hned po týdnu v novém prostředí zamířila mezi nové spolužáky. „Byli jsme osloveni, zda by u nás dívky mohly nastoupit. Obě chodí do prvních ročníků. Jedna začala docházet na naši zdravotnickou školu, komunikaci tam usnadňuje třídní učitelka, která umí rusky. Chodí do oboru praktická sestra. Druhá dívka začala studovat obchodní akademii, podobný typ školy navštěvovala také na Ukrajině. Ve třídě je několik spolužaček, které pochází z Ukrajiny, do Čech ale už přišly dříve. To usnadňuje komunikaci, pomáhají jí,“ popsal zástupce ředitelky mostecké střední školy Zdeněk Paďourek.

Vedení a pedagogové největší střední školy v Ústeckém kraji neváhali a hned začali zařizovat přijetí dívek, škola také vytvořila podmínky, aby jejich začlenění bylo co nejhladší. „Hlavní teď je, aby se tu dívky sžily, začlenily se do kolektivu,“ pokračoval zástupce ředitelky. Škola jim poskytuje také obědy.

Známky teď nejsou důležité. Vedení školy je rádo, že hodně pomáhají také spolužáci. Pokud prý budou mít nové studentky zájem, mohou na škole ve studiu pokračovat i v dalších ročnících.

Než se Daria lépe naučí česky, pomáhají jí učitelé i spolužáci. Protože zatím moc nerozumí, ani v odborných, ani ve všeobecných předmětech, sedí Daria vedle dívky, která také pochází z Ukrajiny, ale v Čechách už žije zhruba rok a půl. Ta jí překládá, ona si píše zápisky, na ubytovně si je pak přepisuje a doplňuje. Pomáhají i další spolužáci, ve třídě je jich s ukrajinskými kořeny více.

Daria ráda sportuje, občas si zahraje volejbal, oblíbeným koníčkem je tancování. „Ale jen tak pro zábavu,“ říká. I po škole tráví někdy čas se spolužáky, ale také s kamarádkami z ubytovny. „Chodíme na procházky a poznáváme město,“ pokračuje. „Moc se mi tady líbí. Je to tady krásné. Moc děkujeme za přijetí. Opravdu se mi tady líbí,“ svěřuje se.

A co dál? Zatím Daria ani její rodiče neví, válka může být dlouhá. Rodina bude chtít pravděpodobně v Čechách zůstat. „Zatím moc plány nemáme. Ale já bych ráda dál chodila tady do školy,“ říká s tím, že jednou by se ekonomice, kterou studuje, či podnikání chtěla věnovat.

Škola počítá i s tím, že v příštím školním roce tam může nastoupit více dětí uprchlíků. Limitovat přijímání může případně pouze naplněná kapacita. Zájemci se budou moci zúčastnit přijímacího řízení. To by mělo být podle ministerstva školství umožněno také v angličtině nebo ukrajinštině. Zároveň pedagogové věří, že začátkem příštího školního roku už budou děti z Ukrajiny umět lépe česky.

Mostecká škola vyvíjí i další aktivity, které mají pomoci Ukrajině. Pořádaly se tam sbírky, finanční i materiální. V té finanční bylo vybráno kolem 66 tisíc, odjelo odtamtud také pět velkých aut plných potřebných věcí. Žáci také před školou zpívali pro Ukrajinu.