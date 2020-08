Štědrá dotace od ministerstva zdravotnictví pomůže v Ústí vybudování adiktologického multidisciplinárního týmu. Díky částce dosahující skoro 7 milionů budou s lidmi s různými druhy závislosti rok a půl pracovat odborníci jak ze zdravotnických, tak i sociálních oborů. Základ týmu bude tvořit ten stávající z adiktologické ambulance pod Drug-Out klubem. A to v jeho dosavadních prostorách poblíž vědecké knihovny v centru města. Tato ambulance v krajské metropoli funguje od roku 2014. O posunu, ke kterému v její práci díky financím z Vojtěchova rezortu dojde už od září, si Deník povídal v sídle Drug-Out klubu s vedoucí adiktologických ambulancí Ilonou Šulcovou a ředitelkou odborných programů a služeb Radkou Kobližkovou.

Působíte pod hlavičkou Drug-Out klubu. Ten si lidé nejvíc spojují s kontaktním centrem. Tam si chodí měnit stříkačky uživatelé drog, na kterých se narkomanie už dost podepsala…

To je ale pouze část naší klientely. I když je hodně vidět. I k nám do adiktologické ambulance chodí nejvíc klientů s látkovou nealkoholovou závislostí. Ale také leckdy daleko méně nápadní lidé závislí na benzodiazepinech nebo s problémy s alkoholem či hraním na automatu.

Přiznat si závislost a řešit ji nebývá jednoduché. Jak si k vám lidé najdou cestu, z vlastní vůle?

Někdy ano. Jindy je sem pošle obvodní doktor, psychiatr, dostanou to nařízeno soudem nebo je k nám pošle rodina.

Jak těm lidem pomáháte?

Naší úlohou je, aby klient začal bojovat se svou závislostí. Ideálně aby začal abstinovat a nepáchal škody na sobě ani okolí. Závislí nežijí ve vzduchoprázdnu, proto jsou mezi našimi klienty také jejich rodinní příslušníci.

Jak konkrétně u vás probíhá léčba závislých?

Dochází na pravidelná sezení. Trvají kolem hodiny, někdo chodí jednou týdně, další méně často. Kromě zdravotního ošetřování adiktologického problému děláme často i sociální práci. A to už jsme u toho multitýmu, který u nás vznikne díky dotaci ministerstva. Smyslem tohoto projektu je opečovat klienta ze všech stran a na jednom místě.

Jak to zapadá do vašich zkušeností? S čím vším je třeba klientům pomoct?

Ano. Například k nám leckdy přijde bezdomovec, který užívá drogy a nemá doklady. Aby se k nám mohl pravidelně dostavovat, měl by především někde bydlet. K tomu ale potřebuje doklady. A k tomu zase rodný list. Na něj musí mít stokorunu. Často tak nezačínáme práci samotnou léčbou, ale u takových zdánlivě jednoduchých, i když často obtížně splnitelných věcí. U drogově závislých ke zlepšení sociální situace často pomůže substituce, díky níž může klient začít chodit do práce a vydělávat. Pak ale můžou přijít další problémy, může dostat hepatitidu C a je potřeba ji vyléčit. Další častý následný problém klientů jsou vztahové problémy. Několik let měli totiž vztahy třeba jen na bázi obchodu.

A jak v péči o podobné klienty pomůže vznikající multitým?

V něm budou zastoupeny všechny potřebné profese ke komplexní podpoře klienta: psycholog, psychiatr, zdravotní sestra, sociální pracovník, adiktolog. Problematika závislostí není chirurgie, kdy prostě vyříznete břicho, zašijete ránu a pošlete pacienta domů. Náš běžný klient má spoustu různých problémů, které závislost doprovázejí.

V čem se liší ambulantní léčba od léčení závislosti v psychiatrické léčebně nebo terapeutické komunitě?

Tam směřují ti, kteří se nezvládnou léčit v domácím prostředí. K tomu, na čem jsou závislí, se už jen tak nedostanou a léčba je tam intenzivní. Ambulantní léčba je oproti tomu pro leckoho nesmírně náročná. Pokud máte peníze, kdykoli můžete zavolat dealerovi nebo zajít si do obchodu pro alkohol. Se závislostí většinou člověk bojuje do konce života. Kdo ji zvládne, před tím klobouk dolů.

Běžně žijete z dotací. Je něčím mimořádná ta, kterou vám stát poskytl teď na vytvoření multitýmu?

Rozhodně. Umožní nám rozšířit tým i nabídku našich služeb. Díky penězům z ministerstva zaplatíme jak služby zdravotní, tak i ty sociální. Sice i tak poskytujeme obojí, ale teď budeme moct zaměstnat další specialisty a ten oboustranný záběr ještě prohloubíme. Zcela nové pro nás bude to, že nám dotace umožní financovat pochůzky za klienty domů. I když už máme terénní program, šlo vždy spíš o asistenci klientům na úřadech. Docházet za nimi domů je potřeba, někdy bývají starší, vážně nemocní, například s bércovými vředy na nohách.

Abyste vytvořili multitým, musíte nabrat nové lidi. Jak náročné to je?

Záleží na profesi. Adiktology skoro neseženete. Ale zase sociální pracovníci se shánějí lehce. Na jednu pozici se nám jich přihlásilo dokonce 90. Je to nejen tím, že v Ústí je rozvinutá síť sociálních služeb, ale i zdrojem nových sociálních pracovníků z fakulty sociálně ekonomické místní univerzity.

Ke spojení zdravotních a sociálních služeb směřujete od počátku. Je to běžné, nebo jde o specifikum adiktologické práce v Ústeckém kraji?

Ano, jde o specifičnost našeho kraje, tady nám ani nic jiného nezbývalo. My nejsme nějakým VIP pracovištěm s krásnou čekárnou se super vybavením, kam přicházejí pacienti, kteří napohled vypadají pro všechny přijatelně a jenom je trápí nějaká závislost. K nám chodí lidé často v úplně nuzném stavu bez dokladů, kteří nemají ani na rodný list.

Projekt z peněz ministerstva poběží rok a půl. Co bude potom?

Těžko říct. Myšlenkou ministerstva je, že financování adiktologických zdravotních služeb převezmou pojišťovny, které většině adiktologických pracovišť včetně toho našeho dosud nehradí výkony. Jenže rozpočet naší sociální práce, kterou pojišťovny určitě hradit nebudou, je až 5 milionů ročně. Přesto předpokládáme, že ten projekt po 18 měsících nezhasne. Věříme v to i proto, že reforma psychiatrické péče, jejíž součástí je i tento projekt, má velkou politickou podporu.

Adiktologická ambulance



Je to zařízení, které se stará o lidi s nějakou formou závislosti. Většinou na látkách jako drogy, psychofarmaka nebo alkohol, ale také třeba na automatech. Adiktologické služby pro lidi z Ústeckého kraje poskytuje ambulance v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, ta má jako jediná v regionu i smlouvy s pojišťovnami. Další ambulantní služby závislým poskytuje zapsaný ústav White Light v ústeckém Vaňově. Deník vyrazil do ambulance pod hlavičkou Drug-Out klubu v centru krajské metropole. Její služby vyhledá ročně kolem 400 klientů. Ústecká ambulance poskytuje lidem služby zdarma, smlouvu se zdravotními pojišťovnami nemá. Žije tak z dotací od Ústeckého kraje, ústeckého magistrátu, Úřadu vlády či z evropských fondů.