„Ale já jsem se jenom trochu napila a nikdo tady není, hned si zase roušku nasadím, je to jen okamžik,“ divila se starší Ústečanka na zastávce městské hromadné dopravy v Hrnčířské ulici.

Hlídka jí ale vysvětlí, že i když zrovna nikdo v přístřešku na zastávce nečeká, tak vládní nařízení platí, jelikož je pro to určitý důvod. Nový koronavirus vydrží bez hostitele docela dlouho a tak není výjimkou spatřit v centru města četu, jak zastávku desinfikuje.

Strážníci objeli část Předlic, Klíši, Mírové náměstí. Kromě přestupků proti vládním protiepidemickým nařízením musejí zvládnout i běžnou agendu. Špatné parkování, stížnosti obyvatel na hluk, nepořádek. Jejich prací není rozdávat pokuty, ale udržovat ve městě pořádek.

První, koho zkontrolovali, byl mladík u popelnic, jelikož na Klíši před časem řádil žhář, který zapaloval jednu popelnici za druhou. „Poslali nás na místo, že tam hoří kontejner a oni už tam jednou hasiči hasili a o kus dál hořel další,“ líčil Jíra.

Naštěstí jsou podle zástupce ředitele ústecké městské policie Jana Novotného během podzimní vlny epidemie už Ústečané ohleduplnější a disciplinovanější než jaře. „Na jaře jsme řešili 528 přestupků v souvislosti s pandemií. Teď na podzim jen 156 přestupků, lidi mají asi větší strach,“ řekl.

Přesto je to víc, než například v sousedním Děčíně, kde podle tamějšího zástupce ředitele MP za podzimní období evidují celkem 104 přestupků porušení aktuálních mimořádných opatření. Padlo za ně 82 pokut, 13 domluv, 9 předání hygienikům a přestupkové komisi zdejšího magistrátu. „Ve valné většině se jedná o porušení nařízení týkající se nošení roušek,“ poznamenal.

Další cesta strážníků vede na místa odpočinku, tedy přesněji do parků, aby dohlédli na udržování pořádku, ale také aby ohlídali nošení roušek a zákaz shlukování. Není moc hezky, tak je všude, až na jednu rodinu, spíš dědu s babičkou a dvě vnoučata v parku na Klíši, prázdno. Zato za cukrárnou Barborkou přímo před domem stojí dvě auta bez povolenky. „Tak to tady je už pár dní a nikdo se o něj nestará,“ poznamenal strážník Jíra. Cestou sem ukázal na povalenou betonovou zábranu a zavzpomínal. „Před lety jsme stáli na Mírovém náměstí a najednou rána jak výbuch. Nějaký blázen se v plné rychlosti rozjel s Fordem Ka, vyneslo ho to do okna paneláku a v místnosti zrovna byly tři děti. Ještě, že se jim nic nestalo,“ řekl.

O půl hodiny později už pomáhal s kolegyní najít dopravcům místo, kam bude umístěný na Mírovém náměstí vánoční strom, kam ho mají přivézt od Větruše. Objížďka končí zastavením u auta, které špatně parkovalo na Hvězdě, ale je to vůz soukromé pečovatelské služby u klienta, bohužel pro zaplněná místa nemají kde jinde zastavit. Obešlo se to jen s domluvou.

Také státní policie v celém kraji řešila od 5. října 2020, kdy byl vyhlášen nouzový stav, na území Ústeckého kraje 588 případů porušení zákona o ochraně veřejného zdraví a 407 případů porušení krizového zákona, které byly vyřízeny příkazem na místě pokutou nebo předány k projednání příslušnému správnímu orgánu. Jen v Ústí nad Labem vedou 23 spisů porušení ochrany veřejného zdraví a 35 spisů porušení krizového zákona.

„Trestných činů s vyšší právní kvalifikací v době nouzového stavu evidujeme 451, tyto jsou samostatně statisticky evidovány. V Ústí nad Labem 75 trestných činů,“ dodala policejní mluvčí Jana Slámová.