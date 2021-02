V uzavřených skiareálech v Ústeckém kraji už letos několikrát zasahovali záchranáři. Většinou to bylo kvůli následkům jízdy na bobech a saních. Kvůli těžkému zranění na Alšovce u Měděnce na Chomutovsku dokonce minulý víkend vzlétl vrtulník a nebyl to jediný případ. Horská služba Krušných hor má za sebou kolem devadesáti výjezdů. Protože jsou tu jarní prázdniny, počty dost pravděpodobně porostou.

„Nejzávažnější případ jsme v poslední době měli na Měděnci, kde si pán přivodil úraz po skoku na bobech,“ uvedl náčelník horské služby Miroslav Račko. „Záchranáři ho na místě ošetřili s podezřením na poranění páteře a následně byl předán posádce letecké záchranné služby a transportován do nemocnice. Z dalších zásahů mohu zmínit například úraz snowboardisty ve volném terénu na Klínovci, který si po pádu zlomil stehenní kost,“ doplnil.

Zimních radovánek, které skončily těžkým úrazem, bylo více. Zdravotníci krajské záchranné služby evidují šest takových událostí. „Na Měděnci byly minulý víkend dva, k jednomu letěl vrtulník a v dalším případě byla zraněná žena v Telnici na Ústecku. Bobovala a narazila do sněžného děla. Do ústecké nemocnice jsme ji převáželi s podezřením na to, že utrpěla středně vážná zranění,“ uvedl mluvčí záchranky Prokop Voleník.

Ne vždy je však na vině rychlá jízda. Poněkud kuriózní nehodu záchranáři v uplynulých týdnech řešili také na Moldavě na Teplicku. „Mladík skočil po hlavě do sněhové závěje, pod čerstvě napadaným sněhem byla ale silná ledová vrstva,“ podotkl mluvčí.

I v tomto případě zasahoval vrtulník letecké záchranné služby, protože měli zdravotníci podezření na těžké zranění.

Vzhledem k tomu, že v Chomutově, Mostě a Ústí nad Labem začínají jarní prázdniny, zřejmě se to opět odrazí na plnějších svazích. Za běžných okolností by je skiareály vítaly s otevřenou náručí, teď s obavami očekávají, co se bude dít.

„Jak jste se mohli dočíst v médiích, ve středisku na Moravě bobování skončilo dokonce tragicky. Upozorňujeme návštěvníky, aby se v uzavřeném areálu chovali zodpovědně a ohleduplně a nezpůsobili zranění sobě nebo ostatním,“ vyzval provozovatel Ski areálu Alšovka prostřednictvím své facebookové stránky. „Na sjezdové trati se nachází umělé terénní překážky, které nejsou určené pro sjíždění na bobech! Lze dokonce potkat i další technické vybavení, které neuhýbá!“ upozornil.

Jediné, co mohou pro milovníky zimních sportů udělat, je příprava stop na běžecké lyžování. „Snažíme se udržet okruhy na klasiku i okruhy na bruslení v kondici, abychom podpořili vaši snahu udržet v kondici sebe, když se nic jiného nemůže,“ vzkázali z Alšovky.

K úrazům ale dochází i ve městech, kde nasněžilo, a děti vyrazily na kopce za domem. „Vyjížděli jsme k úrazům v Mostě, Lounech a Krupce, kde se zranily děti ve věku 3, 7 a 12 let. Nejmenší z nich vypadlo z bobů, další narazilo do stromu a třetí z nich bobovalo v Krupce v U-rampě,“ uvedl mluvčí krajských záchranářů s tím, že děti utrpěly lehčí zranění. Podle něj by rodiče měli dohlédnout na lepší ochranu dětí. „Když se člověk vypraví na lyže, je běžné, že má helmu, dětem se dávají i páteřáky. Na bobech a 'pekáčích' to přitom jede i rychleji a nebezpečné je, když se při jízdě přetočí. Proto bych za nás záchranáře rád apeloval, aby rodiče dávali dětem na boby alespoň tu helmu,“ vzkázal Voleník.