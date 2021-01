Přestože letos nemohli kvůli epidemickým opatřením vyrazit tříkráloví koledníci do ulic a obcházet jednotlivé domy, lidé o možnost pomoci potřebným nepřijdou ani tentokrát.

Tříkrálová sbírka se koná v České Kamenici i letos. | Foto: Město Česká Kamenice

Velká část sbírky se přesunula na internet, přispět je možné i do kasiček v obchodech. Například v České Kamenici jsou v lékárnách, v pekárně Martin v Horní Kamenici, v obchodu Mereva a ve floristické dílně na náměstí Míru. Přispět do sbírky je možné až do jejího konce 24. ledna.