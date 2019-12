Divokej Bill, Tomáš Klus, UDG, Poletíme, Vojtaano, Poetika a další. To jsou hlavní hvězdy Ústeckého Majálesu pro rok 2020. Akci pořádá bývalý Ústečan Tomáš Staněk. Jugi, jak ho přátelé nazývají, je současně bubeníkem v kapele UDG a manažerem několika kapel.

Na pódiu je to ale divoch. Často nosí extravagantní šaty a vymýšlí různou show v interakci s publikem.

„Blbnu, protože mě to baví a chci, aby to bavilo i lidi. Nikdy nesedím celý koncert za bicími. Vždy se jdu podívat dopředu,“ usmívá se.

Na koncertech vystupujete jen v pestrobarevných trenýrkách. Kdo vám je vybírá a už jste je někomu věnoval?

Nyní hraji většinou v šatech, ale pro jistotu pod ní mám ještě trenky. Většinu z nich jsem dostal od fanoušků. Občas je i hodím mezi fanoušky nebo je po koncertě někomu dám. Občas mi nějaké kusy oblečení přistanou přímo při koncertě na pódiu.

Co momentálně všechno děláte? Vím, že jste bubeník kapely z Ústí UDG, manažer několika kapel a také ředitel kulturního domu? Je to vše? Nebo ještě učíte?

Učitelství se již nevěnuji. Hraní s UDG a managerská a promotérská činnost mě vytěžuje na maximum.

Vlastně také pořádáte Ústecký Majáles. Je to jediná akce, kterou sám pořádáte?

Ne. V týmu ještě pořádáme festival Přehrady, Kollerfest na Vranově. Jako dramaturg spolupracuji na Jatkafestu v Pacově a Jízdarna festu v Rychnově nad Kněžnou.

Kdy jste přišel na nápad pořádat Ústecký Majáles?

Je to 8 let nazpět. Jako Ústečák, jsem chtěl posunout úroveň akce na vyšší stupeň. Tak jsem se spojil se studenty a začal jim pomáhat. Bohužel, spojení nevydrželo a akci děláme již několik let sami. Osobně mě to velmi mrzí. Spojení mě bavilo a dávalo smysl.

Kam chcete Ústecký Majáles směřovat, jaký má tato akce profil v rámci festivalů? Jde jen o studentský festival?

Jde a nejde. Dramaturgicky se snažím akci držet tak, aby byla pro studenty přitažlivá a chodili na ní. To se i daří, publikum na majálesu je mladé a studentů chodí na akci hodně. Nicméně aktivně studenti v teamu nejsou, což považuji za velkou škodu. Moje prvotní pohnutky ke spolupráci nebyly pouze snaha o posunutí úrovně akce. Líbila se mi i myšlenka předávání zkušeností a praxe pro studenty ústecké univerzity.

Každý rok díky Majálesu do Ústí přivezete několik hvězd. Kdo to bude v roce 2020?

Divokej Bill, Tomáš Klus, Mirai, UDG a další.

Jak je těžké každý rok shánět kapely na festival?

Shánět kapely není těžké. Se všemi mám velmi přátelské vztahy a jsem pro ně zárukou dobré akce. Tedy věřím, že k nám všichni jedou rádi.

Majáles nemá skoro žádné sponzory, proč? Jste tak odkázáni jen na návštěvníky. Dá se to zvládnout?

Je to každoroční boj. Několikrát jsme i dopláceli ze svého. V dubnu je vachrlaté počasí. To vždy nakonec rozhodne o úspěchu akce.

Nepomůže ani ústecká univerzita?

Jak jsem říkal. Spolupráce se studenty se přerušila. Tedy s univerzitou v kontaktu aktuálně nejsme.

Je letní kino ideálním místem pro Majáles? Nebo máte nějaký jiný vysněný prostor?

Letní kino je perfektní. Osobně mám ten prostor velmi rád a neměnil bych.

Jak se daří vaší kapele UDG? Kolik máte ročně koncertů?

S UDG hrajeme hodně. Ročně máme okolo 80 koncertů. Aktuálně připravujeme vyvrcholení oslav 20 let kapely ve Foru Karlín. Koncert bude 26. března 2020. Průběžně jezdíme na soustředění a dáváme do kupy materiál na novou desku. Teď jsme si pro radost vydali vinyl, kde je na dvou deskách zaznamenán náš akustický koncert.

Dnes si kapely často dávají cíle, že vyprodají O2 arénu a jiné velké haly. Chystáte vy něco podobného? Bude to pro vás právě to Forum Karlín?

Ano. Je to právě náš koncert ke 20 letům ve Foru Karlín. Kapacita je 4000 lidí a s předprodejem vstupenek jsme aktuálně zhruba na polovině kapacity. Jsem pevně přesvědčen, ze koncert vyprodáme. Chystáme velkou show, spoustu hostů a průřez tvorbou včetně novinek.

Můžeme považovat kapelu UDG ještě za ústeckou?

My se jako ústecká kapela cítíme. Kapelu jsem zde založili, strávili zde nejzábavnější roky kapelního života. Zklamání i euforie. Rádi se do Ústí vracíme koncertovat a vždy tomu říkáme „koncert na domácí půdě“.

Bydlí někdo z UDG v Ústí?

Na stálo ne, jezdíme do Ústí často za našimi rodinami.

Kde na vás chodí nejvíce fanoušků?

Lidi chodí všude. Nejvíce v Praze, Brně, Plzni. Rádi koncertujeme na Vysočině a na celé Moravě.

Prozradíte nějakou zajímavou příhodu z vašeho koncertu?

Naše nejslavnější nedohrání koncertu bylo na festivalu Votvírák. Bylo tam nešťastně postavené molo, které štvalo všechny kapely i diváky. My jsme v rámci protestu na to molo vytahali desítky fanoušků, kteří tam s námi tančili. V té chvíli nám produkce vypnula zvuk a my museli skončit, protože jsme porušili pravidla bezpečnosti. Ale pro lidi to byla obrovská show a dlouho nám tleskali. Měli nás za hrdiny. Dnes si zpětně říkám, jak to bylo nebezpečné.

Tomáš Staněk

• Pochází z Ústí nad Labem, dnes žije a pracuje v Praze

• Hudebník (bubeník kapely UDG), manažer několika hudebních kapel a interpretů (David Koller, Pokáč, Voxel, Cocotte Minute, Sebastian, atd.), producent a pořadatel festivalů (Ústecký Majáles, Přehrady, Kollerfest na Vranově. Jako dramaturg spolupracuje na Jatkafestu v Pacově a Jízdarna festu v Rychnově nad Kněžnou).

• Vystudoval pedagogickou fakultu UK, obor francouzský jazyk a dějepis. Následně chvíli také učil na škole.