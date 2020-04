Poslední zájemci se tu stihli otestovat před úterním (28. dubna) polednem. Pak už se brány litoměřického výstaviště Zahrada Čech pro ty, kteří se chtěli dobrovolně otestovat na koronavirus, zavřely.

Unikátní studie promořenosti probíhá pouze na několika místech v zemi. V Litoměřicích hledali odborníci 3000 respondentů různých věkových kategorií, aby zjistili, kolik lidí v české populaci si už udělalo protilátky na tento virus. Zdravotníkům se je podařilo prověřit během pouhých šesti dnů, i když „deadline“ byl První máj. Výsledky budou známy v příštích týdnech. Na dalších místech země studie nadále probíhá.

„Od ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha jsem se o naší roli dozvěděl minulé pondělí zhruba v půl čtvrté,“ ohlédl se starosta Litoměřic a senátor Ladislav Chlupáč za přípravou akce, která vypukla minulý čtvrtek. Chlupáč už víc než 18 let vede městský krizový štáb, který naposledy podobně „potrápily“ velké povodně na Litoměřicku v letech 2006 a 2013.

O odběry byl veliký zájem zejména první den, kdy se před výstavištěm do fronty hromadily dokonce stovky lidí. „Litoměřice probíhaly nádherně, zvládlo se to, splnili jsme kohortu dokonce i předčasně,“ nešetřila nadšením z výsledků zdejšího testování Marcela Koudelková z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. „Fungovalo to naprosto luxusně. Byla tu hezká poklidná atmosféra, lidé chodili průběžně,“ dodala koordinátorka. „I přes krátký čas na přípravu a po úvodním chaosu, který ale byl všude, to v Litoměřicích byla úplná synchronie. Jako mraveniště, kde každý ví, co má dělat,“ uzavřela Koudelková.

Čeká se na ostatní

Na výsledky je ještě brzy, na dalších místech v ČR totiž testování dál probíhá. „Každý večer se všechny informace posílají a zpracovávají. Připravuje se vše pro komplexní vyhodnocení studie v květnu,“ ujistila. Podle jejích postřehů se v Litoměřicích chodily testovat spíše ženy. A když už muži přišli, tak většinou s doprovodem partnerky. Až s úterním uzavřením testování se tu také podařilo naplnit poslední poptávanou kategorii studie – tu nejmladší.

S testováním lidí v Litoměřicích výrazně pomohly studentky Fakulty zdravotnických studií. Ta je nejmladší větví ústecké Univerzity J. E. Purkyně. Založili ji v roce 2012 a má teď zhruba 800 studentů. „Celou akci zajišťovala katedra ošetřovatelství,“ přiblížil děkan fakulty Zdeněk Havel s tím, že s testováním pomáhali kromě pedagogů studenti oborů všeobecná sestra a porodní asistence.

Děkan byl s aktivitou svých svěřenců v tomto dost zvláštním letním semestru spokojen. „O naší roli jsem se dozvěděl minulé úterý v půl třetí odpoledne. Ve tři jsem vyzval naše studenty, ať se hlásí. Okamžitě se začali registrovat. A ve středu v poledne jsme měli naplněné stavy,“ řekl Havel a dodal, že kolem stovky studentů fakulty už v souvislosti s koronakrizí pracuje v nemocnicích v regionu.

S testováním tady pomáhali kromě policistů i zaměstnanci litoměřické nemocnice. Kontrolní výtěry lidem, kterým rychlotest odhalil přítomnost koronaviru z krve, pak zajišťovali vojenští zdravotníci z 6. polní nemocnice v Hradci Králové, kteří jinak slouží v Ústřední vojenské nemocnici v Praze.

Výstaviště na suchu

Pro výstaviště Zahrada Čech, kde se testování odehrálo, šlo v této době o jedinečnou možnost přivítat aspoň nějaké lidi. Vzhledem k vládním opatřením se tu běžné naplánované akce zatím konat nemohou. Společnost provozující výstaviště, v níž má podíl samotné město, tak trápí výpadek příjmů ze vstupného a nájmů. I proto jí po schválení většinou zastupitelů město pošle několikamilionovou injekci.