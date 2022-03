V letech 1942–45 odešlo z Rakouska do terezínského ghetta přes 15 tisíc Židů. Mnozí zahynuli tady, další po deportaci na místa vyhlazování a otrocké práce. „Tyto zločiny nesmějí být zapomenuty, ale zůstat trvalým varováním pro příští generace,“ stojí na tabuli, kterou v terezínském kolumbáriu v úterý 8. března odhalili předsedkyně české poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová s předsedou rakouské Národní rady parlamentu Wolfgangem Sobotkou.

Řečníci dlouho nehledali paralely druhé světové války se současností. Nabídla jim to aktuální situace na Ukrajině. Podle ředitele terezínského památníku Jana Roubínka je i odkaz rakouských Židů historickou výzvou, abychom čelili hrubému násilí, které je v současnosti v brutální podobě přítomno nedaleko našich hranic. „Terezín je memento,“ prohlásila Pekarová Adamová s protestem vůči diktátorům, pro které nemá lidský život žádnou cenu. „Ruská agrese nám ukazuje, jak je mír křehký a jak ho musíme všemi prostředky bránit,“ pokračovala.

Podle ní před Evropou stojí dva velké úkoly: Musí pomoci Ukrajině bránit její území a také uprchlíkům, kteří přicházejí k nám. „Pomáhejme jim, prosím. A nepolevujme,“ vzkázala Pekarová Adamová, která v prostorách terezínského památníku apelovala i na to, aby lidé do sebe nenechali vstoupit nenávist. A to s připomenutím, že mnoho Rusů s Putinovou invazí na Ukrajinu nesouhlasí. Pietní akce v Terezíně se zúčastnili i rakouská velvyslankyně Bettina Kirnbauer, předseda Federace židovských obcí Petr Papoušek nebo bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg.