Do Stebna na Podbořansku, které před týdnem zpustošila bouře, míří finanční pomoc. Po mnoha dobrovolnících, hasičích, vojácích, ale i vězeňkyních, jež místním pomohli v minulých dnech s úklidem nebo přivezli různý materiál od dárců, začínají do vesnice proudit ve větší míře peníze. Ty jsou potřeba na opravy. Po meteorologickém jevu downburst, který svými následky připomíná řádění tornáda, se škody stále sčítají. Prvotní odhady hovořily o 100 milionech korun. „Veškeré pomoci si vážíme. S úklidem nám pomohla celá řada lidí, teď dostáváme peníze od kamarádů, známých, a dokonce i neznámých lidí. Všem moc děkujeme,“ vzkázal Lukáš Přibík ze Stebna.

Vítr jeho rodině s pětiměsíčním synem poškodil střechu domu, zboural stodolu, poničil tři auta. Pojištěné nemá nic. „Peníze potřebujeme na opravy. Hlavně na materiál. Něco si udělám sám, ale na něco budu potřebovat řemeslníky,“ dodal Přibík.

Přijela ministryně

Ve středu 30. června do Stebna dorazila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. A pomyslně přivezla peníze od státu, který uhradí faktury za opravy, jež nepokryje pojištění.

„Pokud má někdo škodu na domě za milion korun a pojišťovna mu zaplatí tři sta tisíc, od státu dostane nevratnou dotaci sedm set tisíc korun,“ uvedla příklad ministryně. Podle ní dostanou peníze i nepojištění majitelé domů. „Budou mít nárok na stejnou dotaci od státu, ale musí si majetek nechat pojistit. A také jim musí nějaký odborník odhadnout výši škody,“ dodala s tím, že týmy úředníků ze Státního fondu podpory investic přijedou přímo do Stebna řešit agendu spojenou s dotacemi v sobotu 3. července.

„Lidé k nim mohou chodit s nezaplacenými fakturami k opravám domů. Kdo už faktury zaplatil, dostane od státu peníze na účet,“ sdělila s tím, že tato finanční pomoc přijde v řádech dní. „Je to mimořádná pomoc od státu, která se váže k této konkrétní přírodní katastrofě a která se nemusí opakovat. Doporučujeme všem, aby si majetek pojistili,“ dodala.

Silný vítr a kroupy poškodily ve Stebně desítky rodinných domů. Hlavně střechy, do vnitřků následně zateklo. Fatální škody jsou na hospodářských staveních, padlo několik stodol. Místní se proto zajímají, zda stát přispěje i na tyto škody.

Podle ministryně Dostálové její resort pomůže s bydlením, finanční podporu na obnovu hospodářských stavení připravuje ministerstvo průmyslu a obchodu. Pravděpodobně ale nebude tak velkorysá jako u bydlení, hovoří se o dotaci jeden milion korun a možnosti bezúročného úvěru.

Soukromý zemědělec Zdeněk Opat ze Stebna, který hospodaří na 220 hektarech, by pomoc od státu ocenil. Bouře mu poničila budovy statku i plodiny na polích. „Způsobené škody odhaduji na 15 milionů korun. Někde je řepka, pšenice, hrách nebo žito úplně poničené. Plodiny ale máme pojištěné, horší to je s hospodářskými budovami. Ty pojištěné nemáme, výše pojistky je tak vysoká, že si to nemůžeme dovolit,“ vysvětlil.

Kromě státu místním finančně pomáhají i nesčetní dárci. Ať už přímo posláním peněz na účty, nebo prostřednictvím charitativních organizací. Jejich zástupci obcházejí lidi ve Stebně a nabízejí pomoc. „Pokud půjde vše dobře, první peníze by od nás mohli lidé ve Stebně dostat tento pátek,“ řekl Richard Kubíček z nadace Člověk v tísni. Přímo na místě pomáhají i další nadace.