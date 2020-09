K 15. hodině 23. září bylo v Ústeckém kraji podle údajů krajské hygieny 1 113 pozitivních, z toho 144 jich přibylo za poslední den. Region je na tom oproti jiným místům v zemi, zejména v Praze, zatím relativně dobře. Pouze čtyři naše oblasti svítí na tuzemském „semaforu“ ministerstva zdravotnictví oranžově: v okresech Litoměřice, Ústí, Děčín a Teplice epidemiologové monitorují počínající komunitní přenos nemoci Covid-19. Zbytek regionu je nadále zelený, koronavirus se tedy na Mostecku, Lounsku i Chomutovsku vyskytuje dosud sporadicky

Prognózy vývoje epidemie v nadcházejícím období jsou však spíš pesimistické, počítá se s přibýváním případů, možná enormním. Zásadní je přitom připravenost špitálů na přijímání vážně nemocných koronavirem. Při první vlně epidemie na jaře snaha zdravotníků pomoct nemocným s Covid-19 ukázala i odvrácenou tvář boje s koronavirem kvůli němu totiž nemocnice na čas omezovaly jinou zdravotní péči, odkládaly naplánované operace. Proto je opět na pořadu dne otázka, jak jsou na tom špitály v Ústeckém kraji s kapacitou lůžek pro nemocné koronavirem.

S covidem leží v Ústí 35 pacientů

Jak přiblížil generální ředitel Krajské zdravotní Petr Fiala, v Masarykově nemocnici v Ústí vyčleněné pro pacienty z Ústeckého kraje s onemocněním Covid-19 je aktuálně hospitalizováno 35 pacientů. Deset z nich leží na jednotce intenzivní péče, z toho pět s podporou plicní ventilace.

„Aktuálně je pro hospitalizaci pacientů s Covid-19 vyčleněno celkem 30 standardních lůžek a 17 lůžek intenzivní péče,“ dodal Fiala s tím, že v plánu je rozšíření standardních lůžek o dalších 21. Podobně jako na jaře jsou v souladu se schváleným pandemickým plánem v případě potřeby připravena lůžka v dalších nemocnicích. Po vyčerpání lůžkové kapacity v Ústí jsou připravena lůžka v mostecké nemocnici pro regiony Chomutov, Most a Louny (27 lůžek standard a 8 JIP) a v teplické nemocnici pro regiony Litoměřice, Děčín a Teplice (21 lůžek standard a 7 JIP). „Celková připravená kapacita je tedy aktuálně 99 standardních lůžek a 32 lůžek JIP,“ shrnul ředitel Krajské zdravotní (KZ).

Podstatné je také to, aby měl kdo o nemocné pečovat. Právě zdravotníci „v první linii“ ale patří i k nejvíce ohroženým skupinám. V pěti nemocnicích KZ nyní evidují dvacítku pozitivních zdravotníků v izolaci, pět z nich je v ústecké nemocnici, kde je v karanténě 130 zdravotníků.

Aby těch čísel nebylo málo, dostupná jsou na webu ministerstva zdravotnictví čerstvě i data k výkonnosti krajských hygien zapojených do projektu takzvané Chytré karantény a call-centra Daktela. Podle tabulky aktualizované naposledy na začátku tohoto týdne má nyní hygiena v Ústeckém kraji k dispozici 22 trasovačů. „Jsou to naši pracovníci, kteří aktuálně pracovali v systému Daktela,“ upřesnila krajská hygienička Lenka Šimůnková s tím, že hygiena v kraji má i další zaměstnance, kteří mají jiné úkoly. „Trasování je vždy spojeno s administrativou. Za každým člověkem, který trasuje, je schován ještě ten, který to vkládá do spisů nebo píše rozhodnutí o karanténách a izolacích. Ta posíláme lidem e-mailem, aby je mohli použít pro zaměstnavatele, lékaře nebo správu sociálního zabezpečení,“ vysvětlila Šimůnková. Ona sama se ocitla v karanténě kvůli rizikovému kontaktu. Na vyšetření byla v úterý. „Test mám negativní, karanténa mi končí ve čtvrtek,“ informovala.

Na boj s druhou vlnou koronaviru na severu Čech „zbrojí“ i hejtmanství. Aktivuje krajský krizový štáb, v nejbližších dnech obnoví i krizovou linku pro seniory. „Nechceme nic podcenit,“ vysvětil první náměstek hejtmana Martin Klika. „Z naší jarní zkušenosti víme, že včasná příprava, srozumitelná komunikace a preventivní opatření je to nejlepší, co můžeme v této chvíli dělat,“ dodal Klika. Ten si také volal s ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem ohledně cestování z pohraničí za prací do Německa. „Ministr ujistil, že je i v zájmu německé strany, aby pendleři dojíždějící za prací zatím nebyli nijak omezováni ve výkonu svého povolání,“ shrnul mluvčí hejtmanství Martin Volf.

