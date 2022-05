Hlavní líčení v této věci začalo v pondělí 23. května u ústeckého krajského soudu. Státní zástupkyně ještě před začátkem dokazování navrhla muži sedmiletý trest. Jde o skutky několik let staré, které justice neřeší poprvé. Podle jeho vlastních slov za ně obžalovaný už pykal vězením. Okresní soud v Litoměřicích ho tam poslal za pohlavní zneužití a nátlak. „V minulosti byla dvě samostatná řízení a teď je to po obnovách tady v nové právní kvalifikaci,“ upřesnila žalobkyně Simona Konopáčová. Nyní muž čelí obžalobě ze znásilnění dítěte a z jeho únosu.

Sex už od školky. Za letité znásilňování dcery má pedofil z Děčínska osm let

„Dílem ve spánku poškozené opakovaně prsty vnikal do přirození, vpravoval tímto způsobem do vaginy poškozené své sperma, později ji souložil,“ stojí v obžalobě. Muž měl s dívkou soustavně a systematicky manipulovat, aby takové praktiky bez důrazné obrany strpěla. „Přesvědčoval ji, že s ohledem na její onemocnění nebude moci mít v dospělosti děti a musí otěhotnět dříve. Dále jí opakovaně prezentoval, že se jedná o boží vůli, přičemž rodina byla věřící a víru praktikovala,“ uvádí obžaloba.

Zvláštní výměnný obchod

Muž odmítá, že by se dopustil znásilnění, a odkazuje na to, že vše mělo probíhat s vědomým souhlasem matky dívky, a to jako zvláštní výměnný obchod. „V životě nedošlo k ničemu proti její vůli. Rozum jsem měl mít, to je pochopitelné. Ale nikdy tam nedocházelo k žádnému násilí, manželka všechno věděla. Žádné znásilnění by nedopustila a já nikdy nikomu v životě nedal ani facku,“ řekl obžalovaný s tím, že dívka ve 14 letech vypadala mnohem vyspěleji a nebrala ho jako otce, ale spíš jako staršího partnera.

Obžalovaný se s nevlastní dcerou sblížil, když se spolu učili. Vliv na počátek jejich vztahu mělo mít i jeho rozladění z psychické lability manželky. Dívce bylo 14,5 roku, kdy s ní měl první „nestandardní vztahovou situaci“, jak to muž označil. Ještě „než k něčemu došlo“, řekl o tom prý manželce. Ta podle něj po prvotním rozčilení a rozhovoru s dcerou uvedla: „Když se máte rádi, tak si buďte spolu. Ale vše mi dej.“ Muž podle svých slov skutečně na ženu převedl blíže nespecifikovaný majetek.

„Trojku“ znovu nabídl 12leté dívce. Predátorovi z filmu V síti prodloužili trest

Jak dále vyplynulo z výslechu obžalovaného, na poměr před dovršením 15. roku dívky se přišlo v nemocnici poté, co otěhotněla. Nato ji umístili do diagnostického ústavu. Protože se s ním chtěla vidět, její matka měla obžalovanému navrhnout, ať s ní odjede do zahraničí. Muž dívku nabral během vycházky a vyvezl na 14 dní na Ukrajinu. Dvojici rozdělili na zpáteční cestě pohraničníci ve slovenském Vyšném Nemeckém, kam si pro dívku přijel kurátor. Muž měl za ní dál i přes zákaz styku jezdit po nocích, prý s vědomím její matky.

Hlavní líčení pokračuje u ústeckého krajského soudu několik následujících dní výslechem svědků.