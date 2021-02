Část lidí zamířila na běžky, většina ale na blízké sjezdovky. Ty lidé zdolávali na bobech, lyžích i snowboardech. "Vyrazili jsme s klukem. Aspoň trochu se vyvětrat. Chvilku jezdil na lyžích, učil se, teď bobujeme," řekla maminka Světlana Zemanová.

Lanovky a vleky ale kvůli protikoronavirovým opatřením opět stály. A tak kdo se chtěl svézt, musel do kopce po svých. "Je to náročné. Ale když se chceme sklouznout, jiná možnost není. Máme to místo posilovny," usmíval se mladý snowboardista Lukáš Tůma.