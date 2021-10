Podívejte se s námi do skal. Zajeli jsme se podívat, kde se natáčel film Letopisy Narnie. Skalní městečko v Tisé, které je z Děčína zhruba dvacet minut autem, vytvořilo pohádkovou kulisu pro záběry americké filmové produkce. Pokud film znáte, můžete ve skalách najít místa, kde stála před jeskyní kouzelná lampa, kde byl sníh, i když v reálu zima nebyla.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.