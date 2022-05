„Já to snad ani nezvednu,“ úpí dvacetiletý František, když se snaží dostat na záda krosnu napěchovanou pískem. Popruhy se mu zaříznou do ramen, a tak jde instinktivně do předklonu. Náklad ho pak tolik nedrtí.

Na šestnáctý ročník závodu Sherpa Cup, na kterém závodníci stoupají v horském terénu po historické solné stezce z Pyšné na Lesnou, vzal i kamarádku. Dívka si věří, věnuje se boxu a fyzička jí nechybí.

Dech a sílu ale na trase dlouhé něco přes dva kilometry ztrácejí i jiní závodníci. Jde totiž o strmou stezku s dvousetmetrovým převýšením. Na startu navíc šokuje soutěživost soupeřů. Od počátku chtějí získat výhodu, a tak na trasu nevycházejí krokem. Běží, co jim síly stačí.

„To bylo loni moje překvapení,“ zmiňuje Tomáš Přibyl, který dorazil z Litvínova. „Byl jsem na závodě poprvé, říkal jsem si, tak schválně, teď uvidím, jak rychle ostatní půjdou. Jenže se všichni rozeběhli a já tedy musel taky. Bylo to psycho,“ směje se. Na letošní závod je proto připravený. Vzal s sebou i své dvě dcery, které soutěží v kategorii dětí. Také jsou připravené utíkat, co to dá.

Děti, junioři, ženy, muži veteráni a muži soutěžící v hlavním závodu vybíhají hromadným startem vždy po „vlnách“. Každý nese jinou zátěž. Tu největší mají posledně jmenovaní.

V uplynulých ročnících byly na závodech vidět různé zlepšováky, kterými se muži snažili tíhu rozložit. Objevovaly se vysoké konstrukce, díky nimž bylo těžiště výš. Ty jsou ale letos prvně zakázané. Na cestu závodníci vybíhají s běžnými batohy, krosnami, anebo s velkým pytlem posazeným na ramena. Takhle se zřejmě sůl nosila i v dávné minulosti.

Pytel je lepší

Pytel si vzal na záda například Zdeněk Řehoř ze Všestud. Je to jeho šestý Sherpa Cup a nikdy ho nešel jinak. „Samozřejmě, protože je to lepší. Máte váhu krásně rozloženou na ramenou a krku, takže je tam velká styčná plocha,“ vysvětluje. Hlavně je také na přenášení pytlů zvyklý. Pravidelně se totiž účastní extrémního překážkového běhu Spartan Race, kde závodníci pracují s podobnými zátěžemi.

Zdeněk si po cestě vykračuje stejně dlouhými kroky, pravidelně oddechuje. Další závodníci ukusují metry podle svých možností. Někdo jde jako stroj, jiný supí a je v hlubokém předklonu. Všichni ale mají společné jedno, nikdo se nevzdá. Každý dojde do cíle.

Tomáši Truxovi z Pyšné k tomu dopomáhá dcera. Stojí v cílové rovince a hecuje. „Makej, táto! Dělej!“ Zvuk se ostře nese do dáli a zařezává se do mozku. Na tátu to platí. Plná krosna ho sice přibíjí k zemi, přesto ale přidává do kroku a rozbíhá se ještě desítky metrů před cílem. Polevit nemůže, protože ho pronásleduje energické povzbuzování dcery a hloučku dětí, které se k ní přidávají.

Když je šťastně v cíli, zapije to vodou. Cítí celé tělo. „Strašně to bolí,“ pronáší a přesto se snaží o úsměv. „Tělo je pod vahou toho batohu úplně rozložené, člověk má tendenci jít s každým metrem víc a víc v předklonu,“ vysvětluje. K tomu se přičítá únava z předchozích dní. Závod totiž pomáhal také organizovat a na startu odvažoval batohy.

Oblíbený závod do vrchu má v posledních letech o něco delší jméno. Nazývá se Sherpa Cup Petra Rameše. Je to na počest kamaráda pořadatelského týmu, který se dlouhodobě klání účastnil. Bohužel ale zemřel ve věku nedožitých padesáti let.

Závod tradičně pořádá Horský klub Lesná a Lyžařský klub Jirkov s přispěním horské služby.

Výsledky hlavního závodu mužů (40 kg)

1. místo Zdeněk Řehoř s časem 21:43 minut

2. místo Jakub Pilek, 22:54 min.

3. místo Radek Hanák, 25:25 min.

Další výsledky jsou k nahlédnutí ve výsledkové listině Horského klubu Lesná