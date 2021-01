Zájem o zimní radovánky v Krušných horách zkomplikoval dopravu na Dlouhé Louce na Teplicku, kde je středisko pro běžkaře. „V sobotu tu bylo extrémně hodně lidí. Dnes se zdá, že jich je o něco méně,“ řekl Deníku v neděli v poledne Ilja Potěšil z osadního výboru na Dlouhé Louce. V sobotu ráno auta ucpala na silnici Osek – Dlouhá Louka jízdní pruh vedoucí k zaplněnému hornímu parkovišti u zimního běžeckého areálu.

Podle centrálního dispečinku Dopravy Ústeckého kraje se v sobotu jeden autobus zasekl ve dvoukilometrové koloně aut. „Několik spojů bylo vynecháno,“ sdělil dispečer. Podobnou situaci v neděli dispečink neevidoval.

Spolek Krušnohorská bílá stopa na sociální síti informoval, že běžecké tratě jsou upravené také na Lesné, v Petrovicích, Tisé a na Sněžníku. Pro běžkaře se rozšířily úseky v lokalitách Fláje a Vysoká mýť.

Upravili trasy pro běžkaře i sánkaře

Horský areál Lesná, kde jsou uklizené a sjízdné komunikace, hlásil v neděli zhruba 15 centimetrů sněhu. „Upravili jsme kromě tras pro běžkaře i svah pro bobaře a sáňkaře. Děkujeme všem za ohleduplnost při parkování a při přijíždění a odjíždění z areálu,“ oznámil provozovatel na sociální síti. V areálu je podle něj dostatek záchytných parkovacích míst, upraveno je 27 kilometrů tras pro běžkaře, kterým je k dispozici Lesenská pláň, Strážný anděl, Červená jáma a odbočka Hora Sv. Kateřiny. V Lesné fungují dvě výdejní okénka s občerstvením, jehož součástí jsou i tradiční jídla ze šamotové pece. Přes okénko funguje také půjčovna běžek.

Oproti minulému týdnu se zklidnila situace na sjezdovce v Klínech na Litvínovsku. Provozovatel na ní v úterý 5. ledna zakázal sáňkování a bobování kvůli odpadkům. „Protože se někteří bobaři a sáňkaři chovají jako čuňata a nechávají po sobě v celém areálu nepořádek a berou jako samozřejmost, že to po nich někdo uklidí, rozhodli jsme se, že už jim k tomu nedáme příležitost a areál uzavíráme i pro bobování a cokoli podobného. Omlouváme se těm, kteří se chovají slušně,“ vysvětlilo středisko na sociální síti. Záběry z kamery v neděli 10. ledna ukazují prázdný svah.

V západní části Krušných hor na Karlovarsku byly problémy hlavně na Božím Daru, kde příjezd a parkování regulovali policisté a strážníci.

Výlet na vrch Ressl

Část rodin žijících v podkrušnohorské oblasti nezamířila na příhraniční kopce, ale do okolních příměstských rekreačních areálů, kde sněhová pokrývka není. Například výletníci z Chomutova, Mariánských Radčic a Louky u Litvínova vyrazili do Mostu na vrch Ressl, kde se uprostřed lesních cest rozkládá oblíbený rybníček s dětským hřištěm a vodními živočichy, které návštěvníci krmí. V této lokalitě Středisko volného času v Mostě zprovoznilo v sobotu značenou kvízovou stezku věnovanou filmové pohádce Mrazík. Lidé ji mohou procházet do 22. ledna a za správné odpovědi získat v recepci střediska odměnu. „Je to super! Musíme organizátory pochválit. Děti mají alespoň nějakou zábavu a ta procházka lesem je nadchne,“ řekla 41letá Martina z Mostu, která s několika kamarádkami a dětmi z venkova stezku absolvovala.

Kvíz končí u rybníčku, kam lidé přijíždějí krmit kachny a nutrie. „Jsme tu poprvé. Že je v Mostě něco takového, jsme zjistili z fotek na Instagramu,“ sdělil pár z Chomutova, který přinesl nutriím mrkev. „Dřív tu bývalo méně lidí. Ale když začal koronavirus, tak je tu nával,“ řekla jedna z maminek, která se s dětmi také přišla podívat na krotká divoká zvířata.