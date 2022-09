Děsivý životní příběh Romana Postla se začal rozvíjet už v roce 1998, kdy jako 29letý poslal na onen svět první ze svých obětí. V nočním podniku v Oseku při vzájemné potyčce kvůli dívce postřelil vyhazovače. Poté, co se muž z ochranky podniku zraněný skácel na zem, vystřílel do něj agresor ještě celý zbytek zásobníku. Odseděl si za to 10 let. Nikdo netušil, že to horší teprve přijde.