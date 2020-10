Termoprádlo, čepice, rukavice a kromě helmy nezapomenout ještě roušku! V letošní lyžařské sezoně budou mít pravděpodobně lyžaři další doplněk. Lyžařské areály provozují i vnitřní prostory, a pokud by platila současná opatření, bude tam rouška nezbytná. Zároveň se připravují na možná rychle zavedená opatření.

Příprava lyžařských areálů je v plném proudu. Už zveřejňují ceníky skipasů, nabírají lektory do lyžařských škol. A také se připravují na to, že letos mimo teploměrů a předpovědi sněhových srážek budou stejně neklidně sledovat webové stránky Úřadu vlády a hygieniků. „I když to moc nejde. Nevíte dne, hodiny, kdy se zase něco změní. V březnu to byl velký chaos. Takže připravujeme značení kvůli rozestupům, dezinfekci a dál se uvidí,“ popisuje vedoucí lyžařského areálu Telnice Ivan Soukup, jak se chystají na nadcházející sezonu.

Nad různými scénáři, které mohou s vládními opatřeními nastat, přemýšlí i na Klínovci. V naplněných areálech by mohlo činit problém především dodržování rozestupů. Ovšem k tomu, aby se korigoval počet lidí, kteří mohou být naráz v areálu, podobně jako se to dotklo v létě hudebních festivalů, nevidí areály důvod. „Omezovat vstup není dost dobře možné a nemůžeme se srovnávat s kulturními akcemi. Jsme venkovní sportoviště, kde jsou lidé na čerstvém vzduchu a převážně v pohybu po celém areálu,“ připomíná Kateřina Hoffmannová, mluvčí Skiareálu Klínovec. „Místa, kde by mohlo docházet ke shlukování, budeme řešit operativně podle nařízení a celkové situace a návštěvnosti,“ poznamenává.

V bistru určitě, v lanovce možná

Roušky jsou povinné ve všech vnitřních prostorách a podle vyjádření ministra zdravotnictví Romana Prymuly s námi vydrží možná až do léta. Vnitřní prostory jsou i v lyžařských areálech. A to nejen v bistrech a uzavřených kioscích, ale také v lanovkách, včetně těch sedačkových, nikoli jen kabinových. „Lanové dráhy spadají pod drážní úřad a jako veřejná přeprava osob jsme tak zařazeni v podstatě do kategorie vlaku,“ vysvětluje Hoffmannová. „Tudíž pro nás platí stejná opatření, i když v tomto ohledu se Asociace horských středisek snaží pro střediska vyjednat výjimku,“ doplňuje mluvčí.

Podle Ivana Soukupa je zařazení lanovek mezi dopravní prostředky v podstatě jejich ochranou proti vyřazení z provozu. To se ale netýká vleků. „Ty se na rozdíl od lanovek řadí mezi sportoviště,“ doplňuje vedoucí telnického areálu.

Otazníky také stojí nad návštěvností. Významný podíl návštěvníků krušnohorských areálů tvoří turisté z Německa. Pokud by se přeshraniční pohyb omezoval nutností nastoupit karanténu nebo podstoupit test, může se jejich počet razantně snížit. Zatím se ale počet rezervací v okolních ubytovacích zařízeních oproti minulým letům nijak výrazně nemění. Nechávat rezervaci silvestrovského pobytu na poslední chvíli tak není rozumné. „Poptávka po ubytování v tuto chvíli zásadně neklesá, naopak se zvyšují poptávky českých návštěvníků,“ pochvaluje si Kateřina Hoffmannová. Poznamenává ale, že se situace může každým dnem změnit.

Naopak horší je to přímo s objednávkou služeb v areálech, které se týkají lyžařských výcviků. „My se dost orientujeme na lyžařské výcviky školních zařízení. Tam se obávám, že bude situace složitější než v minulých letech,“ myslí si Ivan Soukup.

Klínovec coby největší lyžařský areál v Krušných horách zatím propad poptávek škol nepociťuje, problém by ale mohla mít menší střediska. Podle ředitele lovosického gymnázia Marka Buška se školy mezi sebou aktuálně radí a objednávky houfně stornují. „Také my jsme o zrušení přemýšleli, ale nakonec jsme se rozhodli, že pokud nepřijde příkaz z ministerstva, nic rušit nebudeme,“ komentuje rozhodnutí své školy ředitel Bušek. Tři školní třídy by měly odjet na výcvik v první polovině února. „S provozovatelem areálu máme gentlemanskou dohodu, vychází nám vstříc. Všichni chápou, že se může situace ze dne na den změnit,“ podotýká ředitel. Škola tak nemusela například platit některé poplatky za rezervace předem.

Na jaře přišli vlekaři o miliony

Do letošní sezony vstupují areály každopádně s velkými obavami. Jarní opatření proti šíření koronaviru je totiž připravila o miliony korun, byť opatření začala vláda diktovat až v polovině března. „V té době byly v provozu ještě dvě třetiny horských středisek v České republice,“ vypočítává Libor Knot, ředitel Asociace horských středisek. „Některá zkrátila provoz jen o pár dnů, většina ale plánovala fungovat do konce března nebo do Velikonoc. Pro ně znamená předčasné ukončení sezony zásadní ztráty v součtu až stovek milionů,“ uzavírá ředitel.

V Alpách bude nudněji

Omezení lyžařské sezony se připravují i v Alpách. Avizoval to přímo rakouský kancléř Sebastian Kurz.

Na svahy budou moci domácí i zahraniční turisté přijet, tím by ale zábava měla podle Kurze skončit. Po jednání s ministryní cestovního ruchu Elisabeth Köstingerovou v září oznámil, že se letošní sezona obejde bez aprés-ski, tedy večírků a zábav v barech a restauracích po lyžování. „Podle Köstingerové bude možné jídla a nápoje konzumovat v barech a restauracích u svahů a na jejich terasách jen vsedě,“ uvedla rakouská agentura APA.

Další opatření spočívají v rozestupech u lanovek a nasazení roušky bude povinné při jízdě v uzavřené kabině.