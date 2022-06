Nejsou v provozu, ale do starého železa rozhodně nepatří. Parní lokomotivy, které aktuálně stojí v českolipském nádražním depu, jsou vzácnými technickými unikáty a odkazují na parní provoz, který v Čechách fungoval bezmála 140 let. Lokomotiva Šlechtična (475.179) přezdívaná též Děčínská Líza prochází generální opravou. Aktuálně je demontována celá dýmnice a vše je připraveno pro specializovanou firmu, která bude postupně vytahovat kotelní roury. „Následovat bude samotné čištění parního kotle, poté dorazí kotelní komisař, změří tloušťku stěn a rozhodne, jaký bude rozsah oprav,“ nastínil plány technik a železniční nadšenec David Morc.

Historická lokomotiva Albatros (498.112), která dorazila do zdejšího depa ve zbědovaném stavu před dvěma lety, má čištění za sebou. Nyní se už dva měsíce čeká na objednanou pískovačku. Jakmile dorazí, začne otryskávání tendru parní lokomotivy. „Na Albatrosu pracujeme ve zbytkové kapacitě, teď je prioritou Šlechtična,“ podotkl Morc.

Skleněné zastávky rozzářily Kamenický Šenov, podívejte na tu krásu

Podle ředitele Centra historických vozidel Lužná u Rakovníka Marka Plochého se na renovaci promítla aktuální situace spjatá s nedostatkem materiálu, inflací a zdražováním cen za energie. Náklady sice rostou raketově nahoru, přesto se zatím daří v opravách pokračovat. Zásluhu na tom mají i lidé, kteří mohli přispívat na veřejný sbírkový účet. „Podařilo se nám od řady dárců nasbírat více než 290 tisíc korun,“ řekl Plochý. Účet vznikl ve spolupráci s Nadací Okřídlené kolo, jejíž snahou je získávat finanční i nefinanční prostředky na zachování kulturního dědictví na železnici. Nadace se rozhodla, že částku dorovná na 300 tisíc korun, k předání šeku došlo v sobotu 4. června. „Zároveň jsme oficiálně vyhlásili další veřejný sbírkový účet, vybrané peníze poputují na renovaci Šlechtičny. Každý z projektů má vlastní variabilní symbol. Zájemci mohou přispět na konkrétní lokomotivu,“ sdělil předseda správní rady Nadace Martin Vavřečka.

Plochého zájem dárců nepřekvapil. Jak přiznal, lidé se ozývali sami ještě před vytvořením sbírkového účtu, kam a jak mohou přispět. Část prostředků přispívá i společnost Locomotif, které získává finance prodejem oblečení a dalších doplňků se železniční tematikou. Zatímco z Albatrosu by se měl v budoucnu stát vystavovatelný exponát, Šlechtična by se měla vrátit zpět do provozu, aby zájemci mohli zažít na vlastní kůži fungování parního drážního provozu. „Zatím jsme v první etapě, ale usilujeme o to, aby Děčínská Líza vyjela na koleje co nejdříve, nejpozději v roce 2024,“ informoval Plochý.

Železnice a pára, na veky nás spája! Českolipské depo ukázalo své poklady

Kromě oprav pořádá Železniční muzeum Českých drah i takzvané dny s párou. Poslední událost proběhla první červnovou sobotu, a kromě lokomotiv mohli návštěvníci českolipského depa vidět železniční modely a nákladní automobily známých značek Praga V3S a Tatra 813 či navštívit muzeum se zabezpečovací technikou. Během celého dne vyjížděl z Lípy vlak v čele s parní lokomotivou Rosničkou ve směru do Doks, Mimoně či Nového Boru. Akci si nenechaly ujít stovky malých i velkých fanoušků železnice. „Kdo se nestihl podívat, nemusí zoufat. Další podobnou akci plánujeme letos v říjnu,“ doplnil Marek Plochý.