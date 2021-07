/ROZHOVOR/ Marie Gottfriedová není jen známou ředitelkou trmické školy, ale také je zastupitelka města a předsedkyně spolku na záchranu místního kostela. Hlavu má plnou nápadů. „Nyní zrovna přemýšlím, jak využít pro školu ohromné půdní prostory. Páni, to by byl ateliér,“ uvedla v rozhovoru pro Ústecký deník.

Marie Gottfriedová. | Foto: Miroslav Vlach

Marie Gottfriedová chtěla být lékařkou v Africe. Nakonec už 16 let vede Základní školu v Trmicích na Ústecku. A nyní za svou práci získala ocenění Ředitelka roku. „Svoji práci nedělám pro ocenění. Snažím se ji vykonávat, jak nejlépe umím, zejména proto, že v ní spatřuji hluboký smysl,“ uvedla šestačtyřicetiletá Marie Gottfriedová. „Přesto mně však ocenění a titul Ředitelka roku udělal obrovskou radost a je pro mě velikým povzbuzením do další práce,“ dodala učitelka, která učí v trmické škole už 22 let.