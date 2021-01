Řezník Aleš Červenka z Nymburku vstával v sobotu po třetí ráno, aby mohl prodávat na prvním letošním Severočeském farmářském trhu v Mostě. „Už jsem měl něco naloženého, takže příprava netrvala moc dlouho. Vyjel jsem ve čtvrt na pět. Byla tma a pršelo, ale v Mostě jsem byl za dvě a tři čtvrtě hodiny,“ vypráví v roušce v pojízdné prodejně na mosteckém 1. náměstí.

Podle něj se jet takovou dálku vyplatí. „Lidi tady na nás čekají, vědí, že jitrnice máme dobré a že s nimi vyhráváme soutěže,“ říká řezník. Dodává, že v Mostě jdou dobře na odbyt i jelita a zabijačkový guláš, zkrátka klasická zabijačka. Na ni se první trh zaměřil. Letos ale kvůli epidemii bez ochutnávek, občerstvení, kulturního programu a bez soutěže.



Návštěvnost trhu, který trval od 8 do 12 hodin, byla nízká i kvůli nepříznivému počasí. Přesto u některých stánků stála fronta. „Ráno jsem vstala a řekla jsem si, že nikam nepůjdu, protože lilo a pak sněžilo. Ale pak jsem se rozhodla, že půjdu. Mám to jako procházku a chybí mi sobotní trh u Kosmosu, tak jsem aspoň tady,“ svěřila se jedna z návštěvnic. Koupila si kilogram jablek za 39 korun a hledala stánek s červeným jelitem na prdelačku.



K dostání bylo i pečivo, med, mošty, koření, sýry nebo rybí speciality v pojízdné prodejně z Peček u Kolína, odkud je to do Mostu dvě a půl hodiny jízdy. „Byli jsme tu brzo, přijeli jsme na šestou. Normálně tu bývá program a hodně lidí, ale teď, jak je ten koronavir, tak je to slabší. Ale i když není program, tak lidi přijdou, protože nás znají a vědí, že tu budeme,“ řekl řidič a prodejce Josef Glover.

Rybí prodejna v dodávce je v Mostě na každém farmářském trhu, tedy čtyřikrát do roka. Lidi v ní nejčastěji kupují uzené ryby a rybí saláty. Koronakrize podle Glovera prodej výrazně neovlivnila. „Naše firma žádné problémy nemá, protože si všechno vyrábíme a máme hodně stálých zákazníků. Prodej je sice nižší, ale ne dramaticky,“ uvedl prodejce. Podle něj pomáhá, že firma má několik kamenných obchodů a více pojízdných prodejen.



Na trh přijelo celkem čtrnáct prodejců, z toho čtyři řezníci se zabijačkou. Měly být zabijačkové hody, ale zabijačkové produkty se kvůli vládním opatřením prodávaly jenom zabalené s sebou.

Již jedenáctá sezóna

Severočeské farmářské trhy jsou v Mostě už jedenáctou sezonu. „S městem jsme se dohodli, že i letos budou v Mostě trhy čtyřikrát. Po lednovém bude následovat jarní se sadbou, podzimní se sklizní a čtvrtý trh bude na advent," přiblížil ředitel projektu Severočeských farmářských trhů a předseda pořádajícího spolku Český um – Artificium Bohemicum Adam Weber. Na jaře je v Mostě v plánu ještě food festival, který by navázal na městskou pivní slavnost.



Od loňska se trh musí řídit protiepidemickými nařízeními a pořadatel musí dbát na to, aby je dodržovali i zákazníci. To ale občas bývá podle Webera problém, protože ne všichni návštěvníci chtějí nařízení dodržovat. Loni se také stalo, že lidi neměli dostatek informací, zda trhy jsou či nejsou, protože vládní nařízení se rychle měnila.



„Zaznamenali jsme sníženou návštěvnost, ale na druhou stranu nás to přimělo k tomu, že jsme udělali e-shop, ve kterém si lidé mohou objednávat potraviny z našich farmářských trhů přes internet,“ řekl ředitel.

Elektronická prodejna nakupztrhu.cz podle něj vznikla proto, aby pomohla regionálním výrobcům a pěstitelům, kteří na jaře na trhu nemohli prodávat a na podzim je některá města do ulic nepustila. E-shop je také pro zákazníky, kteří nechtějí přijít o možnost nakupovat u svých oblíbených dodavatelů potravin. Navíc počasí v Mostě v poslední době těmto trhům nepřeje, sychravo bylo i v září a prosinci.

Severočeské farmářské trhy začaly minulý týden v Ústí nad Labem a Děčíně. Další trhy se zabijačkou budou v sobotu 6. února v Žatci na náměstí Svobody (8-12 hodin) a 13. února ve Štětí na Novém náměstí (místo tradičního masopustu, 9-16 hodin). V Ústí nad Labem bude zabijačkový trh nad rámec pravidelných úterních a čtvrtečních v pátek 19. února na Kostelním náměstí u OC Forum (9-15.30 hodin). V sobotu 20. února následuje Chomutov, v pátek 26. února Teplice a poslední trh se zabijačkou bude v sobotu 27. února v Děčíně.