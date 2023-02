Petr Pavel po návštěvě Děčínska přijel brzy odpoledne do Ústí nad Labem. Svůj program v krajské metropoli začal návštěvou Základní školy v Mojžíři. Právě v této škole, kterou vede Karel Bendlmajer, je pravidelně zdejší okrsková volební místnost. V druhém kole prezidentské volby tu Pavla drtivě porazil jeho sok Andrej Babiš, a to skoro o polovinu odevzdaných hlasů. Mojžíř patří k aktuálně nejpostiženějším sociálně vyloučeným lokalitám v Ústí.

Ze Šluknova si Pavel odvezl model letadélka, z Kamenice fotografii požáru parku

Na prezidenta se přišli podívat zdejší školáci. Jeden z nich, odhadem 9letý, říkal ještě před jeho příchodem: „Ten dostane.“ Na otázku proč kluk odpověděl, že proto, že Pavel všechno zdražil.

Důchodkyně, která nechtěla uvést své jméno, se s druhem přišli podívat na Pavla, i když volili Babiše. „Jsme zvědaví, co pro nás může udělat,“ vysvětlovala žena. Podle ní místní volili Babiše, protože slyší na ty, kdo hovoří o tom, že chtějí pomoct. Jako největší problém Mojžíře žena uvedla bez dalších podrobnosti zdejší osazenstvo.

V aule školy se Pavel potkal s redakčním týmem školního časopisu. Malí novináři prezidentovi položili pár otázek, zadoufali, že tu není naposledy, nechali si dát autogram a s Pavlem se vyfotili. „Jako malý jsem také zlobil, chtěl jsem být Old Shatterhand,“ svěřil se prezident. Poté se se školáky rozloučil a začal jednat s dospělými, mezi nimi i s členkou ústecké komise pro sociálně vyloučené lokality Věrou Říha.

Petr Pavel na základní škole v MojžířiZdroj: Deník/Karel Pech

Žádné zvláštní přípravy na prezidenta ve škole nebyly, prozradil školník Petr Zimermann. Působí tu osm let a pamatuje návštěvu ministra školství Roberta Pelikána. Školník vysvětluje, že ani děti, nabízející občerstvení novinářům, není nic hraného, mají odpolední vyučování, a právě mají vaření. „O návštěvě se vědělo tři týdny, ale přesný čas se dohadoval dva dny zpátky,“ dodal k přípravám Zimermann.

Ve třídách visel portrét Miloše Zemana. Novináři se zajímali, jestli se po odmítaní své známky bude Pavel podobným portrétům bránit. „Budou-li chtít portréty, dobře,“ reagoval prezident.

Kvůli krátkému programu v Mojžíři s politováním označil školní návštěvu spíš za průlet než za setkání. Po třetí hodině Pavel ze školy zamířil na krajský úřad v centru. Školáci, kteří ho vítali pískotem, mu nyní tleskali. „Ale dal nám na chleba? Nedal,“ poznamenala po odjezdu delegace jedna z dívek.

Petr Pavel na krajském úřaděZdroj: Deník/Karel Pech

Program Petra Pavla pokračuje na hejtmanství v centru. V konferenčním sále krajského úřadu prezidenta radní, ale i další politici z regionu seznamují s detaily nejpalčivějšího problému regionu, dlouhodobě neřešeným problémem sociálně vyloučených lokalit, souvisejícím i s migraci nuzných lidí právě do Ústeckého kraje.

„Zažil jsem několik prezidentů, kteří o tom věděli, ale nelepší se to, spíše zhoršuje,“ podotkl radní Jiří Kulhánek, který léta starostoval v Kadani. Prezident si sdělené problémy zapisoval do notýsku. Hejtman Jan Schiller dodal, že regionu by pomohla úprava rozpočtového určení daní, protože například náklady obcí na úklid jsou tu vyšší než jinde.

Další diskutující ale upozornil, že zdejší kraj není jen sbírka problémových lokalit, ale zahrnuje i turisticky atraktivní cíle. Prezident na to odvětil, ze ho na to upozorňovali i při návštěvě Karlovarského kraje. „Budu to takto komunikovat,“ slíbil Pavel.

Dav čekající na setkání s budoucím prezidentemZdroj: Deník/Jaroslav Balvín

V Ústí Petra Pavla ještě čeká na UJEP setkání se studenty a zaměstnanci. Na univerzitě již očekávají prezidentův příjezd. Studenti se hromadí před sálem, kde má být možnost s Petrem Pavlem diskutovat. Přednášku mají přenášet ještě do vedlejšího sálu a také na venkovní náměstí v kampusu. Před diskusí ještě prezidenta uvítá rektor Martin Balej a setká se se zástupci tripartity.