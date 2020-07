Železniční přejezdy v Malém Březně procházejí opravou. Hlavní přejezd v obci samotné je sice už hotový, ale do pátku platí uzavírka toho na silnici do Těchlovic. Na cestu do Děčína proto bude pro většinu řidičů lepší vyrazit po hlavním tahu na druhém břehu Labe, tedy státní silnici I/62 na Povrly. Jiným nezbyde než vydat se „přes kopečky“.

Během uzavírky si obec a lidé v okolí užívají své. Jednak s nepovedeným dopravním značením od Úštěku, jednak s neukázněnými řidiči, případně s výlukou pravidelné linky meziměstského autobusu krajské dopravy. Zdejší starostka Renata Zvoníčková líčila, že největší chaos na silnici panoval hned zpočátku výluky, kdy traťoví dělníci a technici dávali dohromady hlavní přejezd v obci. „Od Úštěka to bylo nějak špatně značené, a když auta dojela k železnici, lítaly nadávky a kdekdo se obracel. Ovšem od Ústí byly značky jasné a stejně sem lidi jezdili. I docela velká auta se tu obracela,“ popisovala.

Zdroj: Deník

Na dopravní značení žehral i zubrnický starosta Tomáš Pernekr. „Od Ústí to bylo označené perfektně. Ale od Úštěka nic. Lidi dojeli k přejezdu a tam najednou zjistili, že musí zpátky přes Zubrnice a podobně. Výhled na zlepšení je až po dokončení oprav,“ popsal rozzlobeně s tím, že Zubrnice, už tak dost zatížené dopravou včetně té nákladní, najednou měly co dělat, aby situaci ustály.

Starostka Zvoníčková proto doporučuje všem, aby cestu na Děčín a obráceně pokud možno odložili nebo aby raději využili hlavní tah na opačném břehu Labe.

Možností, jak si za této situace významně zkrátit cestu, je přívoz ve Velkém Březně. Lze ho provozovat v rozmezí vodního stavu od 125 do 300 centimetrů na ústeckém vodočtu. Přepravné stojí od 20 korun za osobní auto, po 60 za náklaďák přesahující 3,5 tuny, případně 80 korun za traktor s mechanizací. „Jezdíme od půl třetí odpoledne,“ potvrdil včera jeden z provozovatelů Jiří Štěpánek.

Ti, jimž nezbývá nic jiného něž vyrazit kolem Malého Března, mají několik možností, jak se přejezdu vyhnout po okolních silnicích a silničkách. Musí ale počítat s tím, že komunikace nejsou na masivní nárůst dopravy stavěné. Některé „zkratky“ také méně zkušenému řidiči nebo tomu, kdo to tam nezná, cestu příliš neusnadní.

První variantou je vyjet směrem na Zubrnice, potom přes Lovečkovice, Verneřice a vesničku Příbram zpět do Těchlovic. Druhou variantou je pokračovat na Františkov a odtud do Děčína. Obě samozřejmě i zpět.

Ústecká Správa železnic podle manažera Pavla Juránka stížnost obdržela. „Budeme to řešit s dodavatelem této služby. Nevíme zatím, co se stalo a proč bylo od Úštěka značení špatně, ale není to poprvé. V každém případě by přejezd po opravě měl vydržet dalších sedm až devět let, takže ho jen tak zavírat nebudeme,“ dodal.

Opravy přejezdu a výluka linek autobusů

Kvůli uzavírce bude do pátku 10. července do 18 hodin upraven provoz linky 450 ve směru Chlumec - Děčín.

Linka 450 ve směru z Chlumce bude ukončena v zastávce Ústí nad Labem, Krajský soud. Mezi zastávkou Těchlovice, Přerov a Děčín, AN bude zavedena výluková linka X50. Úsek Těchlovice, Přerov - Ústí nad Labem, Krajský soud bude ponechán bez obsluhy.